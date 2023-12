„Tatort“: Die Trauer ist groß – „Schade, dass sie aufhören“

Es herrscht weiterhin Abschiedsstimmung beim „Tatort“. Wie die ARD kurz vor Weihnachten bekannt gab, müssen sich die Zuschauer nun auch vom Duo Anna Janneke und Paul Brix (gespielt von Margarita Broich und Wolfram Koch) verabschieden.

Die letzte Klappe sei gefallen, hieß es dabei vom Hessischen Rundfunk über das Duo, das bereits seit 2014 gemeinsam vor der Kamera steht. Nach fast zehn Jahren und 19 Fällen ist für das Team des Frankfurter „Tatort“ nun jedoch Schluss.

Abschiedsstimmung beim Frankfurter „Tatort“

„Wir wollen nochmal aufbrechen, andere Projekte, mehr Theater und für mich auch mehr Fotografie und etwas mehr Zeit für die Enkelkinder“, erklärt Margarita Broich zum Abschied. Und Wolfram Koch ergänzt: „Eine sehr schöne, jahrelange Reise geht zu Ende.“

Klar ist, dass der Abschied von Janneke und Brix bei den Fans auf Trauer stößt. Zeigt die ARD doch am zweiten Weihnachtstag mit dem Film „Kontrollverlust“ auch noch einen neuen Fall aus Frankfurt. In den Kommentaren unter dem Trailer, den die ARD bei Facebook teilte, häufen sich die enttäuschten Worte.

Geteilte Meinung bei den ARD-Zuschauern

„Janneke und Brix sehen wir immer gerne. Schade, dass sie aufhören. Ich hoffe, es finden sich gute Nachfolger“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Eine weitere ergänzt: „Ich freue mich total drauf. Schade, dass sie aufhören.“

Doch es gibt auch Stimmen, die gar nicht so böse über den Abschied des Teams sind. „Gut, dass sie aufhören. Sie nur dauergrinsend, er nur muffelig… Fürchterlich“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin bei Facebook. Und ein weiterer Zuschauer ergänzt: „Kann man nur hoffen, dass es mit dem Tatort wieder aufwärts geht. Ich glaube aber zurzeit leider nicht so recht dran.“ Nun ja, wie heißt es doch so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Die ARD zeigt den „Tatort: Kontrollverlust“ am 26. Dezember 2023 um 20.15 Uhr im linearen TV oder in der ARD-Mediathek. Wann der letzte Fall von Janneke und Brix mit dem Titel „Es grünt so grün“ gezeigt wird, verriet der Sender noch nicht.