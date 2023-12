„Tatort“ am 2. Weihnachtstag: ARD-Zuschauer erwartet das Grauen

Es ist das Grauen eines jeden Elternteils. Das eigene Kind ist in Gefahr, ist vielleicht sogar in ein brutales Verbrechen verstrickt. Genau diese Angst ist es, die den „Tatort“, den die ARD am zweiten Weihnachtstag so gruselig, so erschreckend macht. Doch was geschieht im neuen Fall „Kontrollverlust“ aus Frankfurt?

In der Ankündigung der ARD zum „Tatort – Kontrollverlust“ heißt es: „Als die gestandene Bildhauerin Annette Baer (Jeanette Hain) ihren erwachsenen Sohn Lucas (gespielt von Béla Gábor Lenz) nachts mit blutigen Händen im Badezimmer ihrer gemeinsamen Wohnung vorfindet, weiß sie, dass etwas Schreckliches passiert ist – auch wenn Lucas behauptet, nichts getan zu haben. Am nächsten Morgen werden die Kommissare Anna Janneke (gespielt von Margarita Broich) und Paul Brix (gespielt von Wolfram Koch) zur Leiche der jungen Cara Mauersberger (gespielt von Viktoria Schreiber) gerufen.“

Die ARD-„Tatort“-Zuschauer erwartet das Grauen

Die war gerade erst aus der sächsischen Kleinstadt Döbeln in die Hessenmetropole gezogen. Probleme bereiten den Ermittlern jedoch die Umstände am Tatort selbst. So deuten die Messerstiche in Caras Körper auf eine Affekttat hin, die zerschlagene Balkontür jedoch eher auf einen Einbruch. Als Janneke und Brix dann noch herausfinden, dass Cara Angriffen aus der Gaming-Szene ausgesetzt war, gerät auch noch ein Streamer ins Visier der Fahnder.

Spannend auch: Die ARD ließ schon vor Start des Filmes einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu. So verriet der Sender beispielsweise, dass die Homunkulus-Figur im Film beim Transport zum Drehort beschädigt wurde und dann vor Ort repariert werden musste? Sie wurde gerade rechtzeitig zum ersten Drehtag fertig. Weiteres Detail: Die Zeichnungen von Lucas wurden nicht etwa von Schauspieler Béla Gábor Lenz angefertigt, sondern von Szenenbildassistentin Svantje Fenz.

Mehr Nachrichten:

Zudem dürfen sich die ARD-Zuschauer am zweiten Weihnachtstag auf Filmmusik von US-Megastar Beyoncé und der schwedischen Metal-Band „In Flames“ freuen.