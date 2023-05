„Tatort“ München: Szene lässt ARD-Zuschauer ausflippen

Auf den Tag passender hätte die ARD einen „Tatort“ kaum senden können. Einen Tag nach der Pleite der Bayern gegen Leipzig und nur wenige Minuten nach dem grandiosen Dortmunder Sturm auf die Tabellenspitze zeigt die ARD den „Tatort“ aus München mit dem Titel „Game Over“.

Ob das Spiel (oder eher die Saison) für den FC Bayern München wirklich „over“ ist, oder ob die Dortmunder im letzten Saisonspiel am kommenden Samstag gegen Mainz noch Federn lassen, wird sich zeigen. Und darum ging es im neuen „Tatort“ aus der bayrischen Landeshauptstadt auch nicht.

„Tatort“ aus der Gamer-Szene

Die Ermittler Batic (gespielt von Miroslav Nemec) und Leitmayr (gespielt von Udo Wachtveitl) müssen den Mord an einer Kollegin und einem jungen Mann aufklären. Ihre Ermittlungen führen die beiden Münchner Kriminalhauptkommissare in eine Welt des Gamings, in eine Welt, die sie so wirklich nicht ihr Eigen nennen können.

+++ „Tatort“-Fans lachen über neuen ARD-Krimi: DAS ist der Grund +++

Zum Glück gibt es da ja aber auch noch den jungen Kollegen Kriminalkommissar Karl-Heinz Hammermann (gespielt von Ebehofer-Star Ferdinand Hofer), der nicht nur deutlich jünger ist als Batic und Leitmayr, sondern auch noch deutlich mehr auf Stand, was modernste Technik angeht.

„Tatort“-Fans jubeln über Radiohead-Song

Für Aufregung sorgte bei den zahlreichen „Tatort“-Fans auf Twitter aber eine Szene, in der dann doch wieder die Vergangenheit Einzug in die Gegenwart hielt. So soll Gamer Oskar (gespielt von Yuri Völsch), der von einer großen Counter-Strike-Karriere träumt, den Kommissaren Zugang zu dieser Welt gewähren. Doch der Berufswunsch stößt bei seiner Mutter (gespielt Marie Burchard) auf wenig Gegenliebe. Und so erklingt im Streit zwischen Oskars Mutter und seinem Vater (gespielt von „Stromberg“-Star Oliver Wnuk) plötzlich der Song „Creep“ der Band Radiohead.

Mehr Nachrichten:

„Der Soundtrack zum Tatort heute sollte als Sampler veröffentlicht werden“, jubelt beispielsweise ein Fan bei Twitter. Eine andere Zuschauerin ergänzt: „Die traurige Jugend von heute hört auch noch Radiohead? Das würde mich trösten.“ Ein dritter Twitter-Nutzer kann sich kaum entscheiden: „Tatort gucken oder Radiohead hören? Oder beides gleichzeitig?“ Diskussionen gab es auch im letzten Dortmunder „Tatort“. Hatte die ARD doch eine Kultstätte einfach unbenannt.