„Tatort“-Fans lachen über neuen ARD-Krimi: DAS ist der Grund

Arbeiten bei der ARD etwa Hellseher, Wahrsager oder gar Propheten? So weit wollen wir an dieser Stelle nicht gehen. Auch, wenn wir es nicht vollends ausschließen können. Denn, dass der neue „Tatort“, der am Sonntagabend (21. Mai 2023) in der ARD ausgestrahlt wird, ausgerechnet aus München kommt und dann auch noch „Game Over“ heißt, kann Zufall sein, muss es aber nicht.

Schließlich sind die Parallelen mit dem Geschehen in der Fußball-Bundesliga kaum zu übersehen. So patzte der FC Bayern München am Samstag im Spitzenspiel gegen die Rasenballer aus Leipzig und brachte Verfolger Borussia Dortmund in eine exzellente Ausgangslage. Wobei: So exzellent ist die auch nicht, schließlich muss der BVB noch die große Hürde FC Augsburg überwinden. Wenn das klappt, dann sind die Schwarzgelben aber dem „Tatort“-Titel des Abends ein ganzes Stück nähergekommen. Dann bräuchte es nämlich „nur“ noch einen Sieg im letzten Spiel gegen Mainz, um endlich wieder Deutscher Meister zu werden.

„Tatort“-Fans lachen über neuen Krimi aus München

Die „Tatort“-Fans bei Facebook jedenfalls amüsieren sich schon köstlich über den „Zufall“ bei der Filmauswahl. „Der Filmtitel passt ja hervorragend zum gestrigen Bayern-Spiel. Das war doch so gewollt“, schreibt beispielsweise ein Nutzer. Und ein anderer witzelt: „Game Over aus München. Passender hätte man den Tatort heute nicht auswählen können.“

Um Fußball geht es im neuen Fall aus München allerdings nicht. Um Sport im weitesten Sinne allerdings schon. Der neue „Tatort“ spielt nämlich in der Gamer-Szene. Batic und Leitmayr ermitteln im Fall einer getöteten Polizistin und einer weiteren Leiche. Ihre Untersuchungen führen sie in eine für sie fremde Welt. Gut nur, dass sie mit Sidekick Kalli Hammermann einen jungen Kollegen und Spezialisten im Bereich E-Sports an ihrer Seite haben.

Den neuen „Tatort – Game Over“ zeigt die ARD am Sonntag (21. Mai 2023) um 20.15 Uhr in der ARD und um 21.45 Uhr bei ONE. Zudem ist der Krimi in der ARD-Mediathek abrufbar. Zuletzt mussten die Fans einen Abschied beim „Tatort“ verkraften. Wer geht, liest du hier.