„Tatort“: ARD-Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Ich habe gleich umgeschaltet“

Am Sonntagabend (22. September) möchte die ARD ihr Publikum mit einem brandneuen „Tatort“ überzeugen. Die Ermittler Franziska Tobler und Friedemann Berg ermitteln in einem Todesfall, der einige Fragen aufwirft. Das Duo aus dem Schwarzwald hat alle Hände voll zu tun.

In der jüngsten Vergangenheit äußerten zahlreiche Zuschauer Kritik gegenüber der Kult-Sendung. Viele beschwerten sich über die andauernden „Tatort“-Wiederholungen, die in der ARD liefen. Kann man das Publikum nun mit der neuen Episode namens „Ad Acta“ aus dem Schwarzwald überzeugen? Die Meinungen fallen deutlich aus.

„Tatort“ aus dem Schwarzwald: Darum geht es

In der ARD-Programmankündigung wird der Fall wie folgt angekündigt: „Tobias Benzinger wird erschossen, ein junger Anwalt in einer Kanzlei mit beträchtlichem Anteil eher zwielichtiger Mandanten und hohem Erfolgsfaktor in Strafrechtssachen.“

Weiter noch: „Franziska Tobler und Friedemann Berg vermuten, dass sein Tod mit den Fällen der Kanzlei zu tun haben könnte. Der Chef der Kanzlei, Rainer Benzinger, verhält sich ausgesprochen ablehnend dieser These gegenüber.“ Wer hat Tobias kaltblütig erschossen? Diese Frage bleibt für einige unbeantwortet. Schon kurz nach Start der Folge haben einige Zuschauer genug.

„Tatort“-Zuschauer sind genervt

Während einige Menschen sich auf den neuen Streifen freuen, können andere dem „Tatort“ aus dem Schwarzwald eher weniger abgewinnen. Außerdem kritisieren einige Zuschauer, dass sich die Gebärdensprache in der Mediathek angeblich nicht ausschalten ließe:

„Voll langweilig. Ich habe gleich umgeschaltet.“

„Letzte Woche hat die Mediathek überhaupt nicht funktioniert und diese Woche lässt sich die Gebärdensprache nicht ausschalten, das nervt langsam echt.“

„Bekomme die Gebärdensprache nicht raus! Soll ja so sein, aber nicht für alle! Also umschalten.“

„Und aus. Geht ja gar nicht.“

„Bis jetzt ist es langweilig. Ich verstehe kein Schwäbisch und die Handlung erschließt sich mir auch nicht. Keine Spannung.“

Die ARD zeigt neue Ausgaben vom „Tatort“ für gewöhnlich sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Fälle auch in der ARD-Mediathek im Stream.