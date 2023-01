Tatjana Patitz ist tot: Supermodel stirbt im Alter von 56 Jahren an Brustkrebs

Traurige Nachrichten! Tatjana Patitz ist tot. Das Supermodel aus Hamburg starb im Alter von nur 56 Jahren.

Tatjana Patitz gehörte neben den deutschen Topmodels wie Heidi Klum, Eva Padberg oder Claudia Schiffer zu den schönsten Frauen Deutschlands.

Tatjana Patitz: Unerwarteter Tod mit 56 Jahren

Tatjana Patitz begeisterte hunderte Menschen auf den Laufstegen dieser Welt. Jetzt ist das deutsche Supermodel tot. Laut einem Bericht der amerikanischen Vogue verstarb Patitz mit gerade mal 56 Jahren.

Tatjana Patitz wurde 1966 in Hamburg geboren und wuchs in Schweden auf. Mit 17 Jahren wurde sie von Starfotograf Peter Lindbergh entdeckt und startete mit einer Werbekampagne für die Jeansmarke „Levi’s“ international durch. Sie zählte in den 1980er und frühen 1990er Jahren zu den beliebtesten Supermodels der Welt.

Tatjana Patitz stirbt im alter von 56 Jahren plötzlich. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Tatjana Patitz versuchte sich auch als Schauspielerin

Neben der Welt der Mode interessierte sich die 56-Jährige auch für Film und Fernsehen. So kam es, dass sie einige kleinere Rollen als Nebendarstellerin ergattern konnte. Doch auch in der Liebe schien sie einen Draht zur Schauspielerei gehabt zu haben. Neben Richard Gere und Pierce Brosnan gehört auch Johnny Depp zu ihren Ex-Freunden. Mit Sänger Seal war sie auch kurze Zeit liiert.

2003 heiratete sie anschließend den amerikanischen Geschäftsmann Jason Johnson, mit dem sie einen Sohn hat. Der 19-Jährige begleitet seine Mutter sogar bei ihrem letzten Besuch auf dem deutschen roten Teppich anlässlich der „Tribute to Bambi“-Charity-Gala in Berlin.

Auf Instagram kommentieren die ersten Fans bereits unter dem letzten Beitrag des verstorbenen Supermodels und sprechen den Angehörigen ihr Beileid aus. Wie Corinne Nicholas, Besitzerin der Agentur „The Model Coop“ nun gegenüber RTL erklärte, sei das Model an einer Brustkrebs-Erkrankung verstorben

Mehr News:

Neulich erreichte uns auch die traurige Nachricht über den Tod des Synchronsprechers Lothar Blumhagen. Alle Hintergründe dazu, erfährst du hier.