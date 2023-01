Lothar Blumhagen ist tot: Seine Stimme kennt jeder in Deutschland

Es ist ein Schock für die deutsche Filmbranche. Lothar Blumhagen ist tot. Der Synchronsprecher ist am 10. Januar im Alter von 95 Jahren in Berlin verstorben, wie seine Familie mitteilt.

In Deutschland dürfte jeder, der sich gerne Hollywoodstreifen ansieht, die Stimme von Lothar Blumhagen kennen. Stolze 1.983 Sprechrollen hat der gebürtige Leipziger in seiner Karriere besetzt. Sein letzter Film ist im Jahr 2020 sogar für einen Oscar nominiert gewesen.

Lothar Blumhagen synchronisierte die Crème de la Crème Hollywoods

Wie Blumhagens Sohn der Deutschen Presse-Agentur berichtet, ist der Filmstar „im Beisein seiner Familie friedlich eingeschlafen“. Seinen Vater werde er für immer als „humorvollen, warmherzigen und großzügigen“ sowie „aufgeschlossenen, kunst- und literaturbegeisterten“ Mann in Erinnerung behalten.

Das deutsche Film- und Fernsehpublikum hingegen wird sich bei zahlreichen Hollywoodproduktionen an die Synchronsprecher-Legende erinnern. Immerhin ist Lothar Blumhagen in fast 2.000 Rollen zu hören. Zu seinen namhaftesten Darbietungen gehören unter anderem Michael Caine in „Morgen ist ein neuer Tag“, Kirk Douglas in „Kennwort ‚Schweres Wasser'“ und Alan Rickman in „Tatsächlich… Liebe“. Den ehemaligen „James Bond“-Darsteller Roger Moore hat Blumhagen gleich 14 Mal synchronisiert – darunter in der 70er-Jahre-Krimiserie „Die 2“.

Lothar Blumhagen (m.) lieh zahlreichen Hollywoodstars seine Stimme – darunter Michael Caine, Roger Moore, Kirk Douglas und Alan Rickman. Foto: IMAGO / United Archives, IMAGO / Allstar, IMAGO / Landmark Media

„Titanic“, „Knives Out“ und Disney: Lothar Blumhagen bleibt unvergessen

In dem Oscar-nominierten Film „Knives Out – Mord ist Familiensache“, der erst im Februar 2020 in den Kinos gestartet ist, ist Lothar Blumhagen als Christopher Plummer zu hören. Dem kanadischen Ausnahmetalent hat Blumhagen in 28 Filmen seine Stimme geliehen. Und selbst im Kult-Film „Titanic“ hört man seine Stimme in der Rolle des „Spicer Lovejoy“, dem Diener und Leibwächter von „Caledon Hockley“.

Doch auch in berühmten Animationsfilmen ist der Sprecher zu hören – beispielsweise als Affe „Mason“ in „Madagascar“. In Disneys „Alice im Wunderland“ spricht er wiederum den Märzhasen. Die Liste der Rollen könnte ewig so weitergehen. Lothar Blumhagen ist ein wahrer Verlust für die deutsche Filmbranche.