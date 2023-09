„Tagesthemen“: Kult-Moderatorin hört auf – und arbeitet jetzt HIER

Es ist das Ende einer Ära, doch die ARD verabschiedet sich nun nach 16 Jahren von einem bekannten Gesicht. Wie der Sender bereits vor Wochen mitteilte, hört Moderatorin Caren Miosga auf. Jetzt steht bald die letzte Sendung mit ihr bevor.

Denn schon in der kommenden Woche wird die Nachrichtensprecherin zum letzten Mal die „Tagesthemen“ präsentieren.

„Tagesthemen“: Kult-Moderatorin Caren Miosga hört auf

Caren Miosga war seit 2007 das Gesicht der ARD-Sendung – länger als alle anderen Kollegen vor ihr. Für ihre Leistung vor der Kamera erhielt die 54-Jährige einige Preise, unter anderem den Grimme Preis (2021) für ihren unverwechselbaren Moderationsstil sowie die Goldene Kamera (2017) in der Kategorie „Beste Information“.

Jetzt ist nach 16 Jahren also Schluss mit den „Tagesthemen“. „So viele Jahre an der Seite so großartiger Kolleginnen und Kollegen arbeiten zur dürfen, mit dem Ziel, jeden Tag aufs Neue eine komplexe Welt besser zu verstehen und die bestmögliche Sendung zu bauen – dafür bin ich unendlich dankbar“, sagt Miosga am Donnerstag. Am 5. Oktober wird sie zum letzten Mal die „Tagesthemen“ moderieren.

Ganz von der Bildfläche verschwindet Caren Miosga aber nicht. Ab Januar 2024 wird sie den politischen Talk am Sonntagabend im Ersten leiten.

Intendant Norddeutscher Rundfunk, Joachim Knuth, ist glücklich über Miosgas neuen Job:

„Caren Miosga hat bei den Tagesthemen immer wieder beeindruckt durch ihre präzisen Einordnungen und ihre ebenso hartnäckigen wie zugewandten Interviews. Sie lässt sich nicht abspeisen. Genau darauf freue ich mich auch ab Januar beim politischen Talk am Sonntagabend, indem Caren Miosga ihre langjährige Erfahrung mit politischen Gesprächpartner*innen bestens unter Beweis stellen kann. Ich danke Caren Miosga für über 16 Jahre und tausende Tagesthemen und freue mich sehr darüber, dass sie dem Publikum und dem Norddeutschen Rundfunk erhalten bleibt.“

Einen Nachfolger für Caren Miosga bei den „Tagesthemen“ gibt es übrigens auch schon: Jessy Wellmer tritt als eine der beiden Hauptmoderatoren in ihre Fußstapfen. Wann die erste Sendung mit Wellmer in der Moderation ausgestrahlt wird, wurde bislang noch nicht bekanntgegeben.