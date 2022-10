„Tagesschau“: Judith Rakers pflaumt Kollegen an – „Du spinnst wohl“

War das jetzt Spaß oder schwingt hier auch ein wenig Neid mit. Normalerweise kümmern sich die Nachrichtensprecher Judith Rakers und Constantin Schreiber darum, dass bei der „Tagesschau“ stets die wichtigsten News zu den Zuschauerinnen und Zuschauern gelangen.

Streifen die beiden Journalisten ihre seriösen Kleider jedoch ab und begeben sich raus aus dem „Tagesschau“-Studio in die ‚freie Wildbahn‘, darf es auch schon mal etwas spaßiger zugehen. So erfreut Judith Rakers ihre Follower auf Instagram gerne mal mit Bildern und Videos aus ihrem kleinen Privatzoo, während der 43-jährige Cuxhavener Constantin Schreiber seine rund 32.000 Follower auch mal mit in den Urlaub nimmt. Nicht immer zur Freude seiner Kollegin.

„Tageschau“-Beef auf Instagram

Als Constantin in dieser Woche nämlich ein kurzes Video vom Meer postet, wird Judith Rakers in den Kommentaren dezent ausfallend. „Du spinnst wohl“, pflaumt die 46-Jährige ihren Kollegen an. Der reagierte auch direkt auf die Kritik an seinem Kurz-Urlaub und schreibt: „Ich bin ja schon wieder zurück.“

Na, so ein Glück. Am Freitagabend jedoch scheinen beiden Sprecher freizuhaben. Die 20-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“ wurde am 28. Oktober 2022 nämlich von ARD-Nachrichtenfrau Susanne Daubner verlesen.

Susanne Daubner ist ein Internet-Hit

Die war zuletzt erst wieder zum Internethit geworden, als sie gewohnt seriös das Jugendwort des Jahres verkündet hatte. Die Fans feierten Daubner für ihre Leistung. Auf Twitter hieß es unter anderem: „Mein Jugendwort des Jahres ist und bleibt ‚Daubner‘. Und nix anderes.“ Oder: „Susanne Daubner dreht den Swag auf.“

Mehr Nachrichten:

Daubner war mit der Aktion bereits im Jahr 2021 zum Internet-Hit geworden, als sie völlig ernst die Worte „Sheesh, wild, Digga, sus, cringe“ verlas. Seitdem geistern Tausende Memes der 61-Jährigen durch das Internet.