„Tagesschau“-Sprecher macht Schluss – das sind seine letzten Worte

Ein vertrautes Gesicht verabschiedet sich vom bekanntesten Nachrichtenformat Deutschlands: Constantin Schreiber hat die „Tagesschau“ verlassen. Acht Jahre lang stand er für die ARD vor der Kamera – nun ist Schluss. Am 25. Mai flimmerte seine letzte Ausgabe um 20 Uhr über die Bildschirme, schon zwei Wochen zuvor hatte er seinen Ausstieg bekannt gegeben. „Es ist Zeit für Neues“, schrieb der Moderator auf Instagram.

Doch wie verabschiedet man sich gebührend von der „Tagesschau“? Schreiber wählte den charmanten Weg.

„Tagesschau“-Sprecher macht Schluss

Leicht fiel ihm dieser Moment sicherlich nicht, doch am Sonntagabend war es so weit, der „Tagesschau“ Lebewohl zu sagen. Auf Social Media ließ Constantin Schreiber seine Follower an seinem Abschied teilhaben. Er zeigte die Snacks, mit denen er sein Team verabschiedete und scherzte in einem kurzen Clip: „So, dann schreite ich mal zur Tat. Mal sehen, ob die Tür noch aufgeht oder ob meine Karte schon abgestellt ist.“

Nach seiner Ausgabe applaudierte ihm auch das ARD-Studio. Schreiber postete außerdem ein gemeinsames Bild mit Kollegin Susanne Daubner, die er als „Tagesschau“-Queen bezeichnete. Die beiden hatten über Jahre hinweg zusammen moderiert und prägten das Gesicht der Nachrichtensendung mit.

„Tagesschau“ sorgt für Nachfolgerin

Doch auch ohne Schreiber geht die „Tagesschau“ weiter. Die Nachfolge steht bereits fest: Ab dem 14. Juni 2025 gehört Romy Hiller offiziell zum Sprecherteam. Sie ist bereits seit 2018 bei „ARD-aktuell“ und moderiert unter anderem die 9-Uhr-Ausgabe und die Nachtausgaben der „Tagesschau.“

Die 43-jährige Journalistin bringt also viel Erfahrung mit und wird sicherlich ein neues Kapitel in der Geschichte der ARD-Nachrichten mitschreiben.

Constantin Schreiber war im Januar 2017 zur ARD gewechselt. Zunächst moderierte er dort Früh- und Wochenendausgaben der „Tagesschau“ und das Nachtmagazin. Am 4. Januar 2021 stand er zum ersten Mal für die 20-Uhr-Ausgabe vor der Kamera. Wie es für Schreiber nun weitergeht, ist noch nicht bekannt. In den vergangenen Jahren veröffentlichte er mehrere Romane und Bücher.