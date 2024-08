„Tagesschau“-Sprecher bettelt um neuen Job – es kommt, wie es kommen musste

„Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa ist am Mittwochabend (14. August) als Experte in der ZDF-Sendung „Der Quiz-Champion“ zu Gast. Dort spielt er gegen die Kandidaten in dem Zweite-Chance-Special und muss mit seinem Wissen in der Kategorie „Zeitgeschehen“ überzeugen.

Zwischen den Duellen der Kandidaten und der prominenten Experten kommt Johannes B. Kerner mit seinen Gästen ins Gespräch. Als der Moderator mit „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa quatscht, bettelt dieser plötzlich um einen neuen Job. Was war denn da los?

„Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa träumt von neuem Job

Neben Jens Riewa sitzt an diesem Abend Comedian Bastian Pastewka auf dem Experten-Stuhl. Wie beide erzählen, kennen sie sich schon eine Weile. Der „Tagesschau“-Sprecher outet sich als großer Fan seines Sitznachbarn. Das merkt auch Johannes B. Kerner, der versucht dem Nachrichtensprecher einen Gefallen zu tun.

+++ Jens Riewa: Wenige Stunden nach der Tagessschau herrscht endlich Gewissheit +++

„Ich wollte dich gerade bei Pastewka reinquatschen“, so Kerner. „Bitte mach das! Bitte! Ich mache auch jeden Job. Ich spiele auch eine Leiche!“, entgegnet Jens Riewa lachend. Der Comedian fühlt sich geschmeichelt. Allerdings merkt er an, dass seine Serie „Pastewka“ bereits seit vier Jahren abgesetzt wurde. Doch es gibt noch Hoffnung für den „Tagesschau“-Sprecher.

„Tagesschau“-Sprecher bekommt unschlagbares Angebot

Die Rolle in einer Sendung von Bastian Pastewka schien für den „Tagesschau“-Sprecher fast vom Tisch zu sein. Doch dann kam die Rettung. „Ich weiß, dass du etwas mit Anke Engelke planst“, gibt Johannes B. Kerner zu bedenken. Die Rede ist von der Comedy-Serie „Perfekt verpasst“, die ab dem 15. August bei Amazon Prime Video zu sehen sein wird.

+++ „Tagesschau“: ARD-Star am Ende: „Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Jens Riewa wollte gerade etwas sagen, da steht Bastian Pastewka plötzlich auf und reicht ihm die Hand. „Wir machen das“, so der Comedian. Das Publikum im ZDF-Studio jubelt und klatscht, was das Zeug hält. In diesem Moment wurde ein Stück Fernsehgeschichte geschrieben.