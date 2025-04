Die legendäre 20-Uhr-Tagesschau in der ARD bekommt frischen Wind! Romy Hiller (43) stößt zum Team und wird bald an der Seite von Jens Riewa, Susanne Daubner und Co. moderieren. Ihre Premiere? Schon am 14. Juni!

Seit 2018 ist Romy Hiller bei ARD-aktuell, rockt „tagesschau24“ und die Nachtausgaben. Jetzt steigt sie in die Primetime auf. Ihr Herz schlägt für den Gong um 20 Uhr.

ARD: Neue Star bei der „Tagesschau“

„Ich bin mit dem abendlichen Gong aufgewachsen – die Tagesschau gehörte in meiner Familie zum Abendprogramm einfach dazu“, schwärmt sie im offiziellen Instagram-Post der Tagesschau. „Für viele, mich eingeschlossen, ist sie der Inbegriff für seriösen, verlässlichen Journalismus. Täglich arbeiten so viele Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland mit großer Sorgfalt daran – das Ergebnis dieser gemeinsamen Arbeit präsentieren zu dürfen, ist für mich eine große Ehre.“

Wegen Trump: Absurde Szene in der „tagesschau" mit Jens Riewa

Marcus Bornheim, Chefredakteur bei ARD-aktuell, lobt: „Romy Hiller hat in zahlreichen Breaking-News-Situationen beim ARD-Nachrichtenkanal ‚tagesschau24‘ ihre hervorragenden Fähigkeiten als Moderatorin unter Beweis gestellt.“ Die Tagesschau wird ständig weiterentwickelt, und mit Romy kommt eine erfahrene Journalistin ins Boot. Frischer Wind für die meistgesehene Nachrichtensendung im Land!

Geboren in Wismar, aufgewachsen in Kühlungsborn, startete Romy ihre Karriere bei Antenne Mecklenburg-Vorpommern. 2005 wechselte sie zu RTL Nord, arbeitete als Autorin und Korrespondentin bei RTL aktuell und n-tv. Seit 2018 ist sie beim NDR, moderiert „tagesschau24“ und schreibt für die Wirtschaftsredaktion.

Ab Samstag (14. Juni) dürfen sich die Zuschauer auf Romy Hiller freuen, wenn sie die Abendnachrichten moderiert.