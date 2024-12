„Tagesschau“: Nach der Moderation von Jens Riewa geht die Nachricht um

Die „Tagesschau“ bleibt der Fels in der Brandung der deutschen Fernsehlandschaft. Auch am Mittwochabend, dem 4. Dezember, meldete sich die ARD-Nachrichtensendung auf ihrem gewohnten Sendeplatz zurück. Pünktlich um 20 Uhr führte Moderator Jens Riewa souverän durch die wichtigsten Themen des Tages.

Kurz nach Ausstrahlung sprechen die Zahlen für sich.

Nach der „Tagesschau“ steht es fest

Die „Tagesschau“ bewies erneut: Noch immer ziehen die Nachrichten in der ARD die Massen an, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet. Mit beeindruckenden 5,47 Millionen Zuschauern erreichte die vergangene 20-Uhr-Ausgabe einen Marktanteil von satten 22,9 Prozent. Damit war klar: Kein anderes Format konnte an diesem Abend mithalten.

Auch in der begehrten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zeigte die Berichterstattung Stärke. Hier schalteten 0,90 Millionen junge Zuschauer ein und sorgten für einen Marktanteil von 19,4 Prozent. Ein klarer Sieg für die „Tagesschau“ – und für die ARD.

Nicht nur „Tagesschau“ – ARD liefert ab

Doch die Nachrichten waren nur der Anfang eines erfolgreichen Abends. Direkt im Anschluss konnte sich die Komödie „Engel mit beschränkter Haftung“ wacker behaupten. 4,96 Millionen Zuschauer verfolgten den Film, was einem Marktanteil von 20,5 Prozent entsprach. Bei den jüngeren Zuschauern tat sich der Film jedoch schwerer: Nur 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein, der Marktanteil lag hier bei schwächeren 6,9 Prozent.

Aber auch vor der Primetime lief es für die ARD rund: Um 18 Uhr bewies Kai Pflaume mit „Wer weiß denn sowas?“, dass Quizshows weiterhin ein Publikumsmagnet sind. 3,67 Millionen Zuschauer wollten das Ratespiel nicht verpassen – ein neuer Staffelrekord! Mit einem Marktanteil von 22,5 Prozent setzte sich das Format souverän gegen die Konkurrenz durch.

Damit blieb die ARD einmal mehr ihrem Erfolgskurs treu – sowohl mit Nachrichten als auch mit Unterhaltungsformaten. Und die nächste Ausgabe der „Tagesschau“ steht bereits in den Startlöchern.