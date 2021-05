„Tagesschau“: Letzte Sendung von Linda Zervakis – Video zeigt Zuschauern DAS

Es war ihre letzte „Tagesschau“: Nach fast acht Jahren war am Montag für Linda Zervakis Schluss, die Zeit für den Abschied gekommen.

Überraschend unspektakulär sprach die 45-Jährige zum letzten Mal die „Tagesschau“ in der ARD.

„Tagesschau“: Zuschauer sehen DAS

In ihrer Instastory teilte Linda Zervakis ein Video, das wohl die Probe für die Ausgabe zeigt. Die Nachrichtensprecherin war ungewohnt leger gekleidet: Jeans, weiße Sneaker, ein neongelber Pullover.

Linda Zervakis Foto: Georg Wendt/dpa

Das ist Linda Zervakis:

Linda Zervakis wurde am 25. Juli 1975 in Hamburg geboren

Ihre Eltern kamen als griechische Gastarbeiter nach Hamburg-Harburg

Da ihr Vater früh verstarb, arbeitete Linda Zervakis noch bis zu ihrem 28. Lebensjahr im familieneigenen Kiosk mit

Im Jahr 2001 begann die Journalistin ihre Arbeit beim NDR

Seit Mai 2010 steht sie für die „Tagesschau“ vor der Kamera

Linda Zervakis ist verheiratet und hat zwei Kinder

Am 26. April 2021 moderierte sie ihre letzte „Tagesschau“

„Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend“, sagt sie, nimmt ihr Blatt vom Pult und holt einen Umzugskarton darunter hervor. Mit der Kiste verlässt sie das ARD-Studio.

„Tagesschau“: Abschied von Linda Zervakis

Auch die „Tagesschau“ teilte die Szene von der Probe bei Instagram und schrieb dazu: „Wir verabschieden uns von Linda Zervakis. Seit 2006 ist sie Teil von ARD-aktuell, heute spricht sie ihre letzte 20-Uhr-Ausgabe.“

In der richtigen „Tagesschau“ verabschiedete sich die gebürtige Hamburgerin mit den Worten „Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, machen Sie's gut und bleiben Sie gesund“ von den ARD-Zuschauern. Blumen und Ouzo gab es erst in den Tagesthemen am späteren Abend von Kollege Ingo Zamperoni überreicht. (cs)