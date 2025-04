Sylvie Meis gesteht Unerwartetes – „Ziemlich seltsam“

Sylvie Meis (46) begeistert ihre 1,3 Millionen Instagram-Follower regelmäßig mit Fitness-Tipps, Urlaubsbildern, Familienmomenten und beruflichen Einblicken.

Doch jetzt überraschte sie ihre Fans mit etwas völlig Unerwartetem. Statt glamouröser Fotos gab es eine unerwartete und kuriose Beichte. Mit diesem Geständnis hätte man so nicht gerechnet…

Sylvie Meis verblüfft mit einer Führerschein-Beichte

In ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt sich Moderatorin Sylvie Meis entspannt mit einer Sonnenbrille und stilvoll auf dem Rücksitz eines Autos in Hamburg. Man könnte denken, dass sie sich im Fahrzeug richtig wohlfühlt.

Doch ganz nebenbei verrät sie ihren Fans eine überraschende Beichte, die anderes vermuten lässt. So gesteht sie: „Fun Fact: Ich fahre nicht, weil mein Führerschein abgelaufen ist. (In den Niederlanden muss man alle 10 Jahre einen neuen beantragen.) Und ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, also laufe ich viel und nehme ein Taxi, wenn ich in die Stadt muss. Ein Fahrrad habe ich auch nicht, was für eine Niederländerin doch ziemlich seltsam ist, oder?“

Vorsicht mit Vorurteilen!

Außerdem wundert sich der TV-Star über die kühlen Temperaturen und das nasskalte Wetter Hamburgs. Dabei habe sie das Gefühl, dass es wieder Winter sei

Wie gewohnt weiß Sylvie Meis genau, wie sie ihre Follower unterhält. Hätte man wirklich geglaubt, dass sie es noch nicht geschafft hat, ihren Führerschein zu verlängern? Und dass sie kein Fahrrad besitzt? Das würde man doch eigentlich von einer Niederländerin erwarten. Pustekuchen! Wieder einmal zeigt sich deutlich, dass man mit Vorurteilen vorsichtig sein sollte.