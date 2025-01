Sylvie Meis sitzt an der Supermarkt-Kasse – der Grund geht ans Herz

Sylvie Meis ist ein beliebtes Gesicht der deutschen Fernsehbranche. Erste Bekanntheit erlangte sie als Spielerfrau des Profifußballers Rafael van der Vaart, mittlerweile ist das Paar geschieden. In den vergangenen Jahren hat sich die 46-Jährige als Moderatorin und It-Girl einen Namen gemacht.

Red-Carpet-Events, glamouröse Looks und ein luxuriöses Leben präsentiert die Mutter eines Sohnes auch auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 1.3 Millionen Menschen folgen. Geldsorgen hatte der Fernsehstar sicherlich schon lange nicht mehr. Doch plötzlich sehen Fans die Moderatorin an einer Supermarkt-Kasse sitzen. Und der Grund für diese Aufsehen erregende Aktion geht ans Herz.

Sylvie Meis kassiert für den guten Zweck

„Es ist mein erster Tag hier, vielleicht dauert es heute etwas länger. Aber ich gebe mein Bestes!“ Mit diesen Worten begrüßt Sylvie Meis die ersten Kunden, die sie an diesem Tag an der Kasse eines großen Kölner Supermarkets bedient. Die Besucher des Discounters schauen sichtlich irritiert in die Runde. Und auch für die Moderatorin ist diese Tätigkeit Neuland, schließlich führt sie normalerweise ein glamouröses Leben in Saus und Braus.

Doch hinter dieser irren Aktion steckt ein ganz besonderer Grund. Denn der Supermarktriese Aldi Süd hatte angekündigt, dass alle Umsätze aus diesem Zeitraum an das Kinder- und Jugendhospiz in Olpe gespendet werden. Das lässt sich Sylvie nicht zweimal sagen und tauscht nur all zu gerne die TV-Bühne für einige Stunden gegen das Warentransportband ein.

Für ihr Abenteuer an der Kasse lässt sich Sylvie Meis von ihrem Visagisten ein dezentes Make-Up auflegen. Als sie dann in der Filiale ankommt, erhält die Moderatorin erstmal eine kurze Einarbeitung vom Supermarktteam. Unter den Kunden befinden sich dann sogar einige Fans des Fernsehstars. Nachdem sie die Einkäufe abkassiert hatte, posierte die 46-Jährige für Selfies mit ihren Followern.

In einer anschließenden Pressemitteilung des Discounters schwärmt die Niederländerin dann: „Es war eine wundervolle Erfahrung, so viele Menschen persönlich zu treffen und gemeinsam Gutes zu tun. […] Vielen Dank an alle, die sich an dieser Aktion beteiligt haben.“ Der Perspektivwechsel scheint die „Love Island“-Moderatorin nachhaltig geprägt zu haben.

Nach dieser Aktion wird Sylvie Meis ihren nächsten privaten Einkauf im Supermarkt sicherlich ganz anders wahrnehmen.