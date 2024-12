Sylvie Meis packt über Zukunft von „Love Island“ aus – „Sehr heiß und sexy“

An Reality-TV-Formaten mangelt es im deutschen Fernsehen definitiv nicht. Kein Wunder also, dass Sendungen immer wieder Abwandlungen erfahren, um bei den Zuschauern weiterhin für Spannung zu sorgen. So wurde auch „Love Island“ dieses Jahr ordentlich aufgemischt. Zum ersten Mal suchten in der „VIP“-Edition insgesamt 19 prominente Kandidaten nach der großen Liebe. Mit dabei waren unter anderem Melissa Damilia, Patrick Fabian oder Yasin Mohamed.

Die letzte Klappe für „Love Island VIP“ ist gerade erst gefallen – doch steht jetzt schon das nächste Spin-Off in den Startlöchern?

„Love Island“: Neues Format geplant?

Sylvie Meis ist die treue Seele von „Love Island.“ Die Niederländerin übernahm bei der diesjährigen Weltpremiere einer VIP-Staffel bereits zum vierten Mal die Moderation der erfolgreichen Dating-Show. Doch das ist noch nicht alles! Denn laut „Bild“ soll schon bald eine neue Edition der RTL2-Sendung anstehen: Diesmal sollen die Kandidaten sich im eisigen Ausland gemeinsam warm halten.

Moderatorin Sylvie Meis zeigt sich begeistert von der Idee einer Winter-Edition und spricht mit der Zeitschrift über verschneite Chalets und heiße Dates: „Verschneite Chalets wie in diesem ‚Last Christmas‘-Video von Wham! können auch sehr heiß und sexy sein. Das könnte zu vielen tollen Entwicklungen führen. Die Idee finde ich nicht schlecht.“

„Love Island“: RTL2 meldet sich zu Wort

Auch eine RTL2-Sprecherin äußerte sich schon und verriet: „‚Love Island VIP‘ wurde in Deutschland und bei RTL2 erstmalig ausgestrahlt. Auch diese Staffel war ein Erfolg und wie es mit der Show im kommenden Jahr weitergeht, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.“

+++„Love Island VIP“: Nach Finale – Yasin Mohamed spricht Klartext! „Krankhafte Eifersucht“+++

Na dann dürfen Fans der Dating-Show sicherlich gespannt bleiben, was der Sender noch für Asse im Ärmel hat!

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Übrigens: Chiara Fröhlich und Patrick Fabian verließen als erstes „Love Island“-VIP-Paar die griechische Traumvilla. Doch nach den Dreharbeiten war schnell aus die Maus bei den beiden. Der 37-jährige Ex-Sixxpaxx-Tänzer und die zehn Jahre jüngere Stylistin gingen nur kurze Zeit später wieder getrennte Wege.