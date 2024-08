Sylvie Meis erntet nach Hochzeits-Look herbe Kritik – „Komplett unpassend“

Sylvie Meis liebt es, im Mittelpunkt zu stehen! Die schöne Moderatorin macht keinen Hehl aus ihrem Faible für pompöse Kleidung. Doch ihr Look auf einer Hochzeits-Party kassierte jetzt herbe Kritik von ihren Followern.

Sie weiß genau, wie sie die Aufmerksamkeit auf sich zieht: Als Influencerin (1,4 Millionen Follower), Moderatorin und Model hat sich Sylvie Meis einen Namen in der Branche gemacht. Die 46-Jährige legte jetzt bei der Hochzeit eines befreundeten Promi-Pärchens einen waschechten Wow-Auftritt hin – in einem funkelnden Glitzerkleid!

Sylvie Meis zeigt ihren Hochzeitslook

Auf ihrem Instagram-Account postete die Blondine ein Video, welches sie in dem Hochzeitsgast-Look zeigt. Sie trägt ein gewagtes silber-funkelndes Dress mit Ausschnitt und XXL-Beinschlitz. Dazu kombiniert Sylvie eine nicht weniger glitzernde Clutch. Ihre Haare hat sie zu einem Dutt hochgesteckt. Das Make-Up sitzt und die gebürtige Niederländerin strahlt in die Kamera.

In einem weiteren Instagram-Video ist Sylvie zu sehen, wie sie gemeinsam mit Riccardo Simonetti posiert. Der Influencer (522.000 Follower) hat seinen Freund auf Mallorca geheiratet. Gemeinsam mit Sylvie und vielen anderen Gästen feierte er auf der spanischen Insel.

Sylvie Meis: Ihre Follower sind erschrocken

In dem Instagram-Clip halten sich Riccardo und Sylvie in den Armen und lachen miteinander. Im Hintergrund läuft das Lied: „I Will Always Love You“, welches ursprünglich von der mittlerweile verstorbenen Soul-Legende Whitney Houston gesungen wurde. Liebe liegt in der Luft. Doch für die Fans gibt es trotzdem nur ein Thema: Sylvies Kleid!

Der Grund: Viele Follower finden, dass der Look etwas dick aufgetragen für eine Hochzeit sei. „Hauptsache sie steht im Mittelpunkt“, „Du bist wunderschön. Aber für eine Hochzeit (egal ob Promi oder nicht) komplett unpassend angezogen“ und „Auf einer Hochzeit steht das Brautpaar im Mittelpunkt, nicht sie. Das Kleid ist eine Katastrophe“, lauten die vernichtenden Urteile ihrer Fans.

Es gibt auch Zuspruch

Einige anderer Follower feiern die Beauty aber auch für ihren extravaganten Look: „Und niemand trägt es besser“ und „Ehrlich gesagt – dieses Kleid ist für dich gemacht“, heißt es. Na, man kann es eben auch nicht allen Recht machen.