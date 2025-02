Sylvie Meis teilt emotionale Worte – „Ich liebe dich von ganzem Herzen“

Sylvie Meis (46) ist in der Welt der Unterhaltung und Mode bestens vernetzt: So durfte sie durch ihre langjährige Tätigkeit als Moderatorin und Model unzählige Menschen kennenlernen. Doch dabei bleibt nicht jeder Kontakt in Erinnerung. Manche Personen haben jedoch bei ihr bleibenden Eindruck hinterlassen und sind aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken.

Genau einen dieser prominenten Menschen stellt die Niederländerin nun ihren Followern auf Instagram vor. Dabei postete sie eine gemeinsame Fotostrecke, auf der beide strahlen. Ins Auge stechen besonders die emotionalen und liebevollen Worte für ihren wichtigen Begleiter. Doch um wen handelt es sich hierbei?

Sylvie Meis feiert besonderen Tag eines wichtigen Menschen

Am 16. Februar 2025 feierte kein Geringerer als der deutsch-italienische Moderator Riccardo Simonetti (32) seinen Geburtstag. Kein Wunder also, dass an diesem Tag alle wichtigen Menschen in seinem Leben an ihn dachten.

So war unter ihnen auch Sylvie Meis, zu der Simonetti ein ganz spezielles Verhältnis hat. Die beiden verbindet seit Jahren eine tiefe Freundschaft. Die Moderatorin war ebenfalls im Spätsommer 2024 auf seiner Hochzeit anwesend und zeigt nun auf Instagram, wie sehr der schillernde Moderator ihr am Herzen liegt.

So schreibt sie emotional: „HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zum Geburtstag an den freundlichsten, lustigsten und glamourösesten Mann! Riccardo, du bist so besonders für mich, deine Freundschaft bedeutet mir die Welt und ich liebe dich von ganzem Herzen!“

Sylvie Meis zeigt sich ihren Fans besonders nah

Zudem hat sie eine bunte Fotostrecke gewählt, die besondere Momente ihrer jahrelangen Bindung zeigt. Schnell wird klar: Die Freundschaft der beiden reicht ganz klar über das Rampenlicht hinaus. So sind viele gemeinsame Urlaubsschnappschüsse erkennbar.

Schlussendlich wird sich Riccardo Simonetti sehr über die persönliche, liebevolle Geburtstagsnachricht gefreut haben, während zahlreiche Fans zugleich einen exklusiven Einblick in Sylvies Privatleben erhaschen konnten.