Sylvie Meis: Jetzt teilt sie ihr persönliches Glücksgeheimnis mit ihren Fans

Sie ist Social-Media-Expertin und aus der deutschen Fernsehwelt kaum mehr wegzudenken: Sylvie Meis. Die Moderatorin verzaubert ihre Fans stets mit neuen Looks, Einblicken in ihren glamourösen Alltag und ihrem charmanten niederländischen Akzent. Bekannt wurde die 45-Jährige als Spielerfrau des Profifußballspielers Rafael van der Vaart, mit dem sie bis 2013 verheiratet war. Mittlerweile ist von dem Image der Spielerfrau nicht mehr viel übrig, Meis hat ihren Platz in der Medienbranche gefunden.

Ihr Leben scheint nahezu perfekt: Als Unternehmerin und Model ist Meis auf den roten Teppichen geradezu zu Hause. Ihren Alltag teilt sie mit ihren 1,4 Millionen Fans auf Instagram, jeder Schritt wirkt perfekt inszeniert. Auch in der Rolle der Mutter scheint die Moderatorin aufzugehen, stolz teilte sie kürzlich Schnappschüsse mit ihrem 16-jährigen Sohn Damian. Sylvie Meis scheint das Geheimnis des Glücks gefunden zu haben. In einem neuen Instagram-Post teilt sie es nun auch mit ihren Fans!

Sylvie Meis: DAS macht sie glücklich

„Take time to do what makes your soul happy“ (zu Deutsch: Nimm dir Zeit für das, was deine Seele glücklich macht) – mit diesen Worten kommentiert Meis ihren neuen Instagram-Beitrag. Man sieht sie auf dem Boden ihrer Wohnung sitzen, das Make-up und die Haare sehen perfekt gestylt aus. Natürlich soll dieser Moment wirken, wie ein Einblick in ihr alltägliches Leben. Ob dieser Anblick der Realität eines solchen Momentes wirklich nahe kommt, sei dahingestellt. Sylvie ist umgeben von Modezeitschriften, die aufgeschlagen auf dem Teppich liegen. Eine davon hält sie in der Hand, sie scheint den Inhalt des Magazins zu studieren.

Meis gibt nun ihr Geheimnis für das ganz große Glück bekannt: „Seit ich ein Teenager war, macht es mich glücklich Inspiration aus Zeitschriften zu schöpfen, die meine Seele nähren“. Das ist es also, was das Herz der Moderatorin wirklich erfüllt. Im stressigen Alltag der Influencerin bleibt vermutlich nicht viel Zeit für ruhige Momente im eigenen Wohnzimmer. Da scheint das Lesen von Zeitschriften eine ganz neue Bedeutung zu erhalten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ähnliches Glücksempfinden bei den Fans

Auch die Fans der Moderatorin scheinen eine ähnliche Vorstellung von Momenten des Glücks zu haben. Eine Followerin kommentiert den Beitrag mit den Worten: „So sehr nachvollziehbar! Mode, Interior, Ferienorte, wunderbar!“ Sogar Kollegin und Sängerin Beate van Baal kann Meis da nur recht geben und schreibt: „Same!“ Die ehemalige „Das Supertalent„-Moderatorin fragt ihre Fans zum Schluss nach ihrem eigenen Glücksgeheimnis. Ob diese Inspiration der Moderatorin letztendlich wirklich glücklicher macht, lassen wir hier lieber offen.