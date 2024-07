Rossmann mit Mega-Angebot – Taylor-Swift-Fans horchen bei diesen Tipps auf

Kurz vor dem Auftakt der „Eras“ Tour in Deutschland will natürlich jeder etwas von dem Kuchen abhaben. Denn wer in der Sonne, die sich Taylor Swift nennt, badet, profitiert von dem unfassbaren Erfolg des Weltstars. Ganz besonders die Stadt Gelsenkirchen kann sich gleich auf mehrere Auftritte der Sängerin freuen und versucht, diese so gut es geht zu vermarkten. Jetzt springt sogar Rossmann auf den „Eras“-Zug auf.

So hat die Drogeriekette Rossmann jetzt nicht nur ein besonderes Angebot für Swifties (so nennen sich die Taylor-Swift-Fans) parat, sondern gibt den Anhängern auch noch einige Tipps mit vor den Konzerten.

Rossmann mit Angebot für Swifties

Ein Swifty hat zuletzt beim Rossmann-Einkauf eine überraschende Entdeckung gemacht. Und zwar fand sie im Regal eine Zeitschrift oder fast schon ein Buch über die populäre Sängerin. „Taylor Swift – Ihre Musik, Ihr Leben“ lautet der Titel. Für den stolzen Preis von 19,99 Euro findest du darin die bisherige Lebensgeschichte des Stars von ihren Anfängen als Country-Sängerin bis heute.

Auch interessant: Rossmann, dm und Co.: Wichtiges Produkt scheint häufig zu fehlen – Gefahr für deine Gesundheit

Besonders interessant für Swifties dürften wohl auch die vielen hochaufgelösten Fotos von Taylor sein. Ob die eingefleischten Fans da noch Geheimnisse entdecken oder unbekannte Fakten, ist wohl unwahrscheinlich. Doch ist das noch nicht alles, was Rossmann auf Lager hat.

Rossmann im Taylor-Swift-Fieber

Wer ein Ticket für die Deutschland-Konzerte des Weltstars ergattern konnte, will sich sicherlich auch besonders davor vorbereiten. Da muss das Outfit sitzen, die Haare und auch das Make-up. Wie wäre es da mit einem Style wie Taylor Swift selbst? Rossmann hat dafür Frisuren und Make-up-Styles von der Sängerin abgeschaut und Anleitungen zum Nachmachen online gestellt.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Passend zu den verschiedenen „Eras“ und den Alben können sich die Fans die Haare machen und schminken, um ihre Verbundenheit mit der Musik von Taylor Swift auszudrücken. Vom Country-Style über die RED-Pony-Frisur, dem Reputation-Sleek-Look und mehr ist da sicherlich für jeden was dabei. Und Anleitungen für Perlenarmbänder zum selber basteln sind auch dabei.

Doch Obacht, auf der eigenen Webseite nutzt die Drogerie natürlich jede Möglichkeit, eigene Produkte zu platzieren. Lass dich also nicht zu Spontankäufen verleiten, die du eigentlich gar nicht tätigen willst.