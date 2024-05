Sylvie Meis Sohn Damian schwebt auf Wolke 7 – SIE ist die Glückliche

Mit ihrem charmanten niederländischen Akzent verzaubert sie Jung und Alt. Größere Bekanntheit erlangte Sylvie Meis auf Grund ihrer Ehe mit dem Fußballstar Rafael van der Vaart, die im Jahr 2013 scheiterte. Seitdem ist Meis als Moderatorin des Senders RTL erfolgreich.

Ihr ganzer Stolz ist ihr Sohn Damian, den Meis gemeinsam mit van der Vaart bekam. Der 17-Jährige ist ein gefragter Nachwuchsfußballer, demzufolge stehen die Mädchen bei dem hübschen Jungen Schlange. Nun scheint Damian jedoch seine erste große Liebe gefunden zu haben.

Sylvie Meis hat scheinbar nichts dagegen

Seit Ende letzten Jahres ist Sylvie Meis Sohn Damian Teil der U-18-Mannschaft von Ajax Amsterdam und für seinen Fußballtraum in die Niederlande gezogen. Für seine berühmte Mutter war dieser Abschied sicherlich schwer. Nun muss die Moderatorin sich zusätzlich an eine Frau an der Seite ihres Nachwuchses gewöhnen.

Damian van der Vaart scheint nämlich zum ersten Mal so richtig verliebt zu sein. Romy Gentile heißt die Glückliche, die in den sozialen Medien keine Unbekannte ist.

Auf ihrem Tiktok-Profil folgen der gerade einmal 15-Jährigen nämlich stolze 50.000 Menschen. Am liebsten zeigt Romy Inspirationen aus den Bereichen Mode und Lifestyle. Dass die hübsche Brünette Sylvie Meis Sohn das Herz gestohlen hat, wird schnell deutlich. Der Nachwuchsfußballer hat sogar einen eigenen Ordner auf seinem Instagram-Profil angelegt, in dem er die schönsten Momente mit seiner Romy festgehalten hat.

Sylvie Meis gibt Sohn ihren Segen

Auch Mama Sylvie Meis scheint sich über das Liebesglück ihres Sohnes zu freuen. Ein gemeinsames Foto, das die Frischverliebten nun teilten, kommentierte der Fernsehstar mit einem roten Herzen. Den Segen seiner Mutter scheint Damian also auf jeden Fall zu haben.

Ob Sylvie Meis die Liebste ihres Sohnes bereits persönlich kennenlernen durfte, bleibt aber unklar.