„Supertalent“ stellt neue Moderatoren vor: Fans sind stinksauer

Erst nahm Dieter Bohlen seinen Hut. Jetzt ist auch noch Daniel Hartwich verschwunden. Beim „Supertalent“ hat RTL in diesem Jahr einmal feucht durchgewischt und seiner Talent-Show ein komplett neues Gesicht verpasst.

So werden in der neuen „Supertalent“-Staffel Lola Weippert und Komiker Chris Tall die Moderation übernehmen. Letzterer wechselt damit beim „Supertalent“ einfach nur den Job. Saß Chris Tall 2020 noch als Juror hinter dem Pult, wird er nun auf der Bühne stehen.

Supertalent: RTL setzt auf neu

„'Das Supertalent' ist die Show der großen Überraschungen. Alles ist dabei: Musik, Akrobatik, Comedy! Ich freue mich auf unsere unglaublichen Talente, die diese Show erst möglich machen. Im letzten Jahr saß ich in der Jury, in diesem Jahr überraschen wir die Zuschauerinnen und Zuschauer mit vielen Veränderungen – und so dürfen Lola und ich moderieren“, so der Komiker.

Das ist das Supertalent:

„Das Supertalent“ ist die deutsche Version vom englischsprachigen „Got Talent“.

Der Fernsehsender RTL strahlt die Casting-Show seit 2007 aus

Moderiert wurde das Supertalent bis 2020 von Daniel Hartwich

Dieter Bohlen war lange Zeit das Ur-Gestein der Jury

2021 werden erstmals Lukas Podolski, Chantal Janzen und Michael Michalski in der Jury sitzen

Und auch Lola Weippert ist überglücklich: „Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich in meinen jungen Jahren diese einzigartige Chance bekomme. Ich bin ausgeflippt, als ich erfahren habe, dass ich das Supertalent moderieren darf. Es fühlt sich immer noch surreal an. Die Show ist Kult und es ist eine riesengroße Ehre, Teil dieses Spektakels zu sein.“

Weniger glücklich sind jedoch die Fans. Die vermissen Ex-Supertalent-Moderator Daniel Hartwich jetzt schon. „Daniel fehlt“, schreibt beispielsweise ein Follower bei Instagram.

Andere Zuschauer dagegen sind richtig sauer. „Jetzt wird der Karren komplett an die Wand gefahren“, schreibt ein „Supertalent“-Fan. Und ein anderer fügt an: „Ohne Daniel ist nun endgültig der Zug abgefahren.“

