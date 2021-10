„Supertalent“-Moderatorin Lola Weippert verrät Geheimnis über RTL-Show: „Fühlt sich immer noch so surreal an“

Am Samstagabend ist es endlich wieder soweit. Das „Supertalent“ kehrt zurück ins Programm! Die Erwartungen der Zuschauer sind hoch. Schließlich hat RTL der Sendung ein komplett neues Image verpassen wollen.

Dabei wurde nicht nur die „Supertalent“-Jury ausgetauscht, sondern auch die Moderatoren. Eine von ihnen ist Lola Weippert, die erst dieses Jahr ihr TV-Debüt gab. Kurz vor ihrer ersten Sendung verrät die 25-Jährige nun, dass sie nicht zum ersten Mal in der Talentshow zu sehen ist.

„Supertalent“-Moderatorin war schon einmal in der Sendung zu sehen

An diesem Wochenende sind alle Augen auf das „Supertalent“ gerichtet. Nachdem man sich sowohl von Urgestein Dieter Bohlen als auch RTL-Kultmoderator Daniel Hartwich getrennt hat, sind die Zuschauer gespannt, was sie in diesem Jahr erwartet.

Lola Weippert kann ihr Glück noch kaum fassen. Mit gerade einmal 25 Jahren darf sie eine Samstagabendshow zur Primetime moderieren. „Es wird direkt so unglaublich emotional, atemberaubend und ergreifend, lasst euch das nicht entgehen!“, versichert sie ihren Followern bei Instagram.

Doch was viele ihrer Fans bis dahin nicht gewusst haben: Es ist nicht Lolas erster Auftritt beim „Supertalent“.

----------------------------------------

Das ist Lola Weippert:

Eleonore Lola Naomi Weippert wurde am 30. März 1996 in Rottweil geboren

Von 2016 bis 2020 moderierte sie „Deutschlands biggste Morningshow“ beim Radiosender „bigFM“

Im Jahr 2019 wurde ein Hörer gesucht, der fünf Tage mit Lola in Las Vegas verbringen und sie dort heiraten sollte – die beiden waren bis Mitte 2021 ein Paar

Im Jahr 2021 übernahm sie die RTL-Show „Temptation Island“

Außerdem nahm Lola an der 14. Staffel von „Let's Dance“ teil – sie belegte den sechsten Platz

Seit Oktober moderiert sie gemeinsam mit Komiker Chris Tall „Das Supertalent“

----------------------------------------

„Supertalent“: Lola Weippert saß früher selbst im Live-Publikum

„Als Jugendliche durfte ich mal bei einer 'Supertalent'-Aufzeichnung im Publikum sitzen und jetzt moderiere ich es“, stellt Lola Weippert überrascht fest. „Das fühlt sich immer noch so surreal an.“

Sie sind die neuen „Supertalent“-Moderatoren: Lola Weippert und Chris Tall. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Doch zum Glück muss Lola nicht allein auf die Bühne. Immer an ihrer Seite ist der Komiker Chris Tall, der schon etwas mehr Fernseherfahrung mitbringt. „Mit ihm zu moderieren macht mir unglaublich viel Spaß!“, schreibt Lola, die im Frühjahr noch für „Let's Dance“ vor der Kamera stand.

----------------------------------------

----------------------------------------

Schon während ihrer Teilnahme an der RTL-Tanzshow sorgte Lola Weippert für einige Lacher. Welcher Fauxpas ihr ausgerechnet vor einer der Liveshows unterlaufen ist, liest du hier.