„Der Super Mario Bros. Film“: Überraschung nach dem Abspann! DARUM musst du unbedingt sitzen bleiben

Auf diesen Moment mussten Videospiel-Fans lange warten, jetzt ist er endlich da, „Der Super Mario Bros. Film“. Seit Mittwoch (5. April) ist das Werk im Kino und bietet nicht nur Hardcore-Fans ein 92 Minuten langes Abenteuer voller bunter Welten, einer hochkarätigen Besetzung, versteckte Anspielungen und heißgeliebte Videospiel-Charaktere.

„Der Super Mario Bros. Film“ verpackt seinen Ursprung in ein unterhaltsames Meisterwerk, bei dem an Details nicht gespart wurde und den man unbedingt bis zum Schluss gucken sollte. Für Kinogänger bedeutet das, bis zum bitteren Ende auszuharren, denn hier wartet buchstäblich ein Easter Egg der besonderen Art.

++ Achtung Spoiler ++

„Der Super Mario Bros. Film“: Peach wird zur Heldin

Und darum geht’s in dem Film: Mario und sein Bruder Luigi hatten mit ihrem eigenen Unternehmen als Klempner-Duo bislang eher überschaubaren Erfolg. Als sie dann aber bei unterirdischen Reparaturarbeiten in eine mysteriöse Röhre gesaugt werden, steht ihre Welt plötzlich Kopf. Denn während Luigi in der düsteren Welt von Videospiel-Bösewicht Bowser rauskommt, verschlägt es Mario in das Königreich von Prinzessin Peach. Die beiden bilden ein Team und versuchen gemeinsam, Bowser zu Fall zu bringen und dabei Luigi aus seinen Fängen zu befreien.

Dabei liegt die Betonung auf Team, denn Prinzessin Peach zeigt sich in der Filmversion des Videospielklassikers nicht mehr länger nur als holde Jungfrau, die von Mario gerettet werden muss, sondern wird selbst zur Heldin. Selbstbestimmt meistert sie die Herausforderungen, die ihr in den Weg gelegt werden und wird zur perfekten Partnerin von Mario. Immer mit dabei: ihr treuer Begleiter Toad.

Auf IHN müssen Kinogänger lange warten

Auch andere bekannte Videospiel-Figuren mischen an vorderster Front mit. Nicht nur, dass Pilzkönigreich-Bewohner Toad hier seinen großen Auftritt hat, auch der Gorilla Donkey Kong, dem Nintendo gleich mal ein ganzes Franchise zu Füßen legte, ist in Marios Team.

Nur einer fehlt – Yoshi. Der Dinosaurier mit der Signalfarbe grün machte seinen ersten Auftritt 1990 in „Super Mario World“. In der Film-Adaption „Der Super Mario Bros. Film“ hält er sich bis kurz vorm Ende versteckt.

Wer genau hinsieht, wird mitbekommen, dass ein weißes Ei mit grünen Punkten kurz vor dem finalen Kampf im Bild erscheint. Was zunächst nach einem unauffälligen Detail klingt, wird nach dem Abspann nochmal relevant.

Wenn die Lichter im Kino schon angehen, taucht auf der Leinwand plötzlich zwischen diversen Röhren mitten in der Kanalisation eben dieses Ei auf. Die Eierschale bekommt Risse und dann ertönt das vertraute „Yoshi“. Damit dürfte klar sein, eine Fortsetzung ist nur eine Frage der Zeit – immerhin gibt es ein ganzes Videospiel-Universum, das Nintendo um den grünen Helden gebaut hat.