Nintendo Switch: Aus und vorbei! User in heller Aufregung – „Neiiiin, das ist so schlimm“

Die Nintendo Switch zählt zu den beliebtesten Video-Konsolen überhaupt. Ob Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing oder Pokémon – Millionen Menschen spielen täglich auf dem Gerät.

Allerdings hat die Nintendo Switch inzwischen rund sieben Jahre auf dem Buckel. Eine ziemlich lange Zeit für Computer-Hardware. Daher können es viele Fans auch kaum erwarten, dass endlich der Nachfolger vorgestellt wird. In der Gamer-Szene war sogar fest damit gerechnet worden, dass dies in der zweiten Jahreshälfte passiert. Doch mit diesem Traum ist es jetzt aus und vorbei!

Nintendo Switch: „Frühestens im März 2025“

Nintendo hat Pläne für einen Nachfolger der Nintendo Switch – häufig Switch 2 genannt – verschoben. Nach Informationen von Medien wie Bloomberg, Eurogamer und VGC, die sich wiederum auf interne Gespräche mit Spiele-Entwicklern berufen, wird die neue Konsole nicht vor dem Jahr 2025 auf den Markt kommen. Einige Berichte deuten darauf hin, dass die Veröffentlichung im ersten Quartal 2025 stattfinden könnte. Bloomberg erwähnt etwas konkreter, dass das Gerät „frühestens im März 2025“ erscheinen wird. Somit kann die Nintendo Switch 2 nicht mehr rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 2024 präsentiert werden.

In der Spiele-Industrie wird ein Ersatz für die aktuelle Nintendo Switch schon lange herbeigesehnt, denn diese ist bereits seit fast sieben Jahre erhältlich. Die Herausforderung, neue Spiele, die auf mehreren Plattformen veröffentlicht werden, für die technisch mittlerweile rückständige Switch anzupassen, wird immer größer.

Lediglich 2021 ein Display-Upgrade

Die ursprüngliche Nintendo Switch wurde im März 2017 veröffentlicht. Im Vergleich dazu kam die Playstation 5 im November 2020 heraus und wird von Sony bereits jetzt – gut drei Jahre später – als Gerät „in der letzten Phase des Lebenszyklus“ betrachtet. Es gibt Spekulationen, dass Sony eine verbesserte Version der PS5 plant. Die sogenannte „Playstation 5 Pro“ soll signifikant schneller sein und mit modernen Spiele-PCs konkurrieren.

Die Nintendo Switch hingegen erhielt bisher lediglich Ende 2021 ein Display-Upgrade auf OLED, wobei die Prozessorleistung unangetastet blieb. Für Herbst 2024 wird im Übrigen eine neue Xbox von Microsoft erwartet. Nintendo will sich erst im März zu den weiteren Planungen äußern.

Unterdessen sind die Fans der Nintendo Switch in heller Aufregung. „Neiiiin, das ist so schlimm“, kommentiert zum Beispiel ein User auf der „X“-Seite des Video-Portals IGN. Ein weiterer Kommentar lautet: „Ich habe gehofft, dass sie dieses Jahr kommt. Ich will kein weiteres Jahr warten.“ Der nächste Nutzer gibt in Richtung Nintendo zu bedenken: „Das wäre ein Fehler. Sie müssen sie [die neue Switch] dieses Jahr an den Start bringen, speziell, weil XBox mitteilt, dass sie im Herbst neue Hardware bringen.“ Und dieser User schreibt: „Eine Schande, das Weihnachtsgeschäft zu verpassen.“

Den Nintendo-Aktionären gefällt das Ganze übrigens auch nicht. Die Aktien des Videospiel-Konzerns sackten an der Börse in Tokio um gut 5,5 Prozent ab.