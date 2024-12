Steven Gätjen enthüllt irre Tradition zu Weihnachten – „Extra neu zugelegt“

Viele kennen Steven Gätjen als DEN Moderator schlechthin, aber kurz vor Neujahr überrascht er in einer völlig neuen Rolle: Als Gesicht der Weihnachtskampagne von „Ring“. Was genau macht er dort? Gemeinsam mit dem Hersteller smarter Sicherheitstechnik, bringt Gätjen festliche Stimmung und moderne Technologie in die Wohnzimmer.

In einem dazugehörigen Video interpretiert der Entertainer seine eigene Version des Kultfilms „Kevin – Allein zu Haus“. Dabei zeigt sich der Deutsch-Amerikaner kurz vor den Feiertagen auch von einer eher unbekannten, privaten Seite. Welche Filme für ihn zur besinnlichen Zeit dazugehören und welche Traditionen er pflegt, verrät er jetzt.

Steven Gätjen in Weihnachtsmission

Die Kampagne „bRing the presents“ hat es in sich: Steven übernimmt die Rolle von Kevin und lässt dabei Influencer ihre Kreativität unter Beweis stellen. Sie müssen Rätsel lösen und smarte Sicherheitsvorkehrungen überwinden, um ihre Geschenke zu ergattern. Humorvoll und innovativ zeigt Gätjen, wie moderne Sicherheitstechnik nicht nur Einbrecher abschrecken kann, sondern auch für Spaß sorgt.

Dabei wundert kaum, dass „Kevin – Allein zu Haus“ zu seinen Stevens Lieblingsfilmen gehört. Doch nicht nur der Kult-Film mit Macaulay Culkin hat es ihm angetan. „Außerdem mag ich ‚Tatsächlich… Liebe‘, ‚Schöne Bescherung‘ und ‚Ist das Leben nicht schön?‘ Was fürs Herz, etwas zum Lachen und ein schöner Klassiker“, erklärt er dem smarten Sicherheitsdienstleister.

Auch verrät er, dass trotz eines vollen Terminkalenders der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt nicht fehlen darf. Natürlich gehört auch eine skurriles Highlight dazu: „Ich liebe auch ‚Ugly Christmas Sweater‘, habe mir extra ein paar neue dieses Jahr zugelegt.“

Als wäre das nicht genug, gibt es außerdem bei den Gätjens eine ganz besondere Tradition: „Das Geschenk der letzten Stunde“. „Man geht an Heiligabend vormittags nochmal los und kauft ein letztes Geschenk, jedes Jahr bekommt es jemand anderes“, so der Filmkritiker. Klingt spannend!