ProSieben lässt TV-Bombe platzen – das gab es noch nie

ProSieben zündet zum Jahreswechsel ein echtes Entertainment-Feuerwerk! Statt mit einer schnöden Spielfilm-Wiederholung ins neue Jahr zu starten, setzt der Privatsender 2025 auf seine Publikumslieblinge Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Am 1. Januar um 20.15 Uhr heißt es „Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala“!

Details zur Show gibt’s noch nicht, aber eines ist sicher: Es wird spektakulär! ProSieben hat für die ersten Januarwochen ein prall gefülltes Show-Programm angekündigt. Schon am 4. Januar startet „TV total Promi-Wrestling“, gefolgt von der „Promi Darts-WM“ am 5. Januar. Am 11. Januar geht es dann mit einer neuen Folge von „Schlag den Star“ weiter.

ProSieben sorgt für Silvesterknaller

Hannes Hiller, der Senderchef, verspricht ein wahres „Entertainment-Feuerwerk“. „ProSieben verlängert das Silvester-Feuerwerk in ein Entertainment-Feuerwerk und zeigt in den ersten Januarwochen so viel Show wie noch nie“, verkündet er stolz in einer Mitteilung. Doch was genau bei der speziellen Ausgabe von #JKvsP7 auf dem Spiel steht, bleibt noch geheimnisvoll.

Joko und Klaas haben ProSieben schon einmal einen Rekord beschert. Anlässlich der 50. Ausgabe ihrer Show erkämpften sie sich nicht nur die üblichen 15 Minuten Sendezeit, sondern gleich einen ganzen Sendetag. Das Experiment zahlte sich aus: Der Sender erzielte laut dem Branchenmagazin „DWDL“ Ende April den höchsten Tagesmarktanteil seit 2020. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes TV-Jahr freuen.

Mit frischen Folgen und beliebten Formaten verspricht ProSieben Unterhaltung pur. Ob Promi-Wrestling oder Darts – hier kommt jeder auf seine Kosten. Und wenn Joko und Klaas ihre Streiche spielen, sind Lacher garantiert.