Steffen Henssler: Nach „Grill den Henssler“ erreicht ihn die Nachricht

Bei Vox wurde am Sonntagabend (29. September) wieder um die Wette gekocht. Steffen Henssler trat gegen wagemutige Prominente im kulinarischen Duell bei „Grill den Henssler“ an. Moderiert wurde das Ganze wie immer von Laura Wontorra.

In dieser Folge ging es wieder heiß her. Steffen Henssler machte es seinen Gegnern alles andere als einfach. Das Publikum im Studio huldigte die Show regelmäßig mit tosendem Applaus und Jubel. Aber konnte man auch die TV-Zuschauer derart begeistern?

Steffen Henssler kann aufatmen

Seit Jahren begeistert Steffen Henssler das Publikum mit der beliebten Vox-Show. Doch in Sachen Quote tut sich das Format immer mal wieder schwer. Zugegeben: Steffen Henssler hat es mit dem Sendeplatz am Sonntagabend alles andere als leicht. Gegen TV-Giganten wie dem „Tatort“ anzukommen, ist schier unmöglich.

An diesem Abend sieht es für Steffen Henssler und sein Team jedoch ganz gut aus. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, schauten durchschnittlich 1,25 Millionen Menschen vor den Bildschirmen zu. Ein leichtes Minus lässt sich allerdings beim Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnen.

Steffen Henssler muss einstecken

In der Zielgruppe sank der Marktanteil auf gerade einmal 5,3 Prozent. Das bedeutet bedauerlicherweise ein neues Staffel-Tief für „Grill den Henssler“! Die direkte Konkurrenz hatte da bessere Karten. Bei der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 11,3 Prozent. Sat.1 konnte sich mit dem Film „Jumanji – The Next Level“ 9,9 Prozent sichern.

Vox zeigt die neuen Folgen von „Grill den Henssler“ immer sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Sendung gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.