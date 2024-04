Stefan Raab: Comeback steht fest! „Ein Hauch von Nostalgie“

Im deutschen Fernsehen bahnt sich eine Sensation an: Nach sechs Jahren Pause kommt Stefan Raab zurück ins TV-Geschäft!

An Karfreitag tauchte ein Video auf Instagram vom Star-Entertainer und seinem ehemaligen Show-Praktikanten Elton auf (wir berichteten). Stefan Raab war nur von hinten zu sehen, doch seine Stimme hat ihn eindeutig verraten. „Bild“ will genau wissen, was es damit auf sich hat.

Stefan Raab: Comeback ist perfekt

Stefan Raab, der Entertainer, der eine ganze Generation geprägt hat, scheint wieder da zu sein. Er selbst äußert sich im Video auf seinem Instagram-Kanal kryptisch: Erst wenn er neun Millionen Follower habe, mache er weiter, sagte er zu Elton im besagten Video. Viele Stars kommentieren und rufen dazu auf, dem Erfinder von „TV Total“ zu folgen.

Was wahrscheinlich nur wenige wissen: Stefan Raab hat dabei das Fernsehen hinter den Kulissen nie wirklich verlassen. Seit seinem Rücktritt 2015 ist er bei „Raab TV“ aktiv. Zum Jahresende 2023 gab „Raab TV“ jedoch die Trennung von der übergeordneten Firma „Brainpool“ bekannt. Daraufhin gründete Stefan Raab gemeinsam mit dem ehemaligen ProSieben-Chef Daniel Rosemann „Raab Entertainment“.

Die Büros in Köln sollen bereits bezogen worden sein. So verrät ein Insider der Bild: „In der neuen Company herrscht ein Hauch von Nostalgie wie in den Anfängen von Brainpool. Einige Mitarbeiter sind wie damals zum Möbelladen gefahren und haben dort die ersten Möbel für das Büro selbst gekauft.“

Das erste Projekt von Stefan Raab

„Raab Entertainment“ will direkt durchstarten. Der erste große Auftrag: eine tägliche EM-Show für RTL. Unter dem Titel „Das RTL EM-Studio“ sollen Jan Köppen und Elton die Fußballfans begeistern. Ob Raab vor die Kamera zurückkehrt, ist allerdings fraglich. Laut „Bild“ plant er kein Comeback VOR der Kamera, sondern arbeitet als treibende Kraft im Hintergrund.

Der kleine Marketing-Coup von Stefan Raab und Elton ist definitiv geglückt – schließlich redet ganz Deutschland über das TV-Comeback des Jahres. Auch wenn er nicht vor der Kamera steht, ist sein Einfluss nicht zu übersehen.