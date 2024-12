Stefan Raab hat Grund zur Freude – jetzt besteht kein Zweifel mehr

Zehn Jahre lang verschwand Stefan Raab von der Bildfläche. Im September 2024 feierte der Entertainer sein TV-Comeback mit einem Paukenschlag. Und zwar in alter Manier im Boxring mit der einstigen Box-Weltmeisterin Regina Halmich.

Über Monate hinweg wurde das Comeback von Stefan Raab vorbereitet, auf Social Media eine regelrechte Schnitzeljagd-Kampagne gefahren und beim Event selbst saßen hochkarätige Namen im Publikum. Doch hat sich der ganze Aufwand wirklich gelohnt? Zum Jahresende schaut RTL nochmal genau auf die Einschaltquoten der vergangenen 365 Tage.

Stefan Raab sorgt für Quoten-Party

Insgesamt freut sich RTL über ein quotenstarkes Jahr 2024 (hier mehr dazu). In nahezu allen Bereichen wie Sport, Nachrichten oder Unterhaltung konnte der Privatsender große Erfolge feiern. Absoluter TV-Höhepunkt beim Gesamtpublikum von RTL war das hochkarätige Länderspiel Deutschland-Niederlande am 26. März mit insgesamt 10,93 Millionen Zuschauern (MA: 40,6 %). Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Übertragung der Europameisterschaft ganz vorne.

An zweiter Position lag das EM-Viertelfinale Niederlande-Türkei mit 3,84 Millionen Zuschauern. Doch nur ganz knapp dahinter folgt in dieser Zielgruppe schon der „CLARK Final Fight“ zwischen Stefan Raab und Regina Halmich. 3,03 Millionen der 14- bis 49-Jährigen wollten sich das TV-Schmankerl nicht entgehen lassen. Der Plan ist also zunächst aufgegangen.

RTLplus feiert absoluten Rekord

Und das war erst der Anfang. Denn Stefan Raab unterschrieb einen Fünf-Jahresvertrag beim Privatsender RTL. „Du gewinnst hier nicht die Million“ feierte nur wenige Tage nach dem Boxkampf Premiere auf RTLplus. Sofort schossen die Zahl der Abonnements auf RTLplus in die Höhe und erreichten einen neuen Rekord. Überhaupt wurde laut RTL im Oktober 2024 bei den 14- bis 49-Jährigen das höchste Nutzungsvolumen aller Anbieter (52 Mio. Stunden) seit Start der Messung im Januar 23 gemessen.

Auch wenn nach dem großen Hoch die Quoten für „Du gewinnst hier nicht die Million“ erstmal deutlich in den Keller gingen. Aber inzwischen ist die „TV Total“-Legende auch schon wieder im Free TV zu sehen. Zusammen mit Michael „Bully“ Herbig hat er eine neue Spielshow am Samstagabend. „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ erinnert sehr an „Schlag den Raab“. Die erste Sendung kam auf jeden Fall schon mal gut beim TV-Publikum an.