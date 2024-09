Stefan Raab bestätigt Comeback: „Werde wieder Shows machen!“

Monatelang hat ganz Deutschland auf diesen Moment gewartet: Stefan Raab kehrt nach zehn Jahren wieder auf die TV-Bühne zurück. Zwei Stunden hat der Entertainer die Zuschauer am Samstagabend (14. September) vor dem Fernseher und in der Arena im PSD Bank Dome in Düsseldorf warten lassen.

Doch noch mehr als auf den Kampf zwischen Stefan Raab und Ex-Box-Weltmeisterin fieberten die Fans auf Raabs Worte nach dem Fight hin. Viele hofften auf ein dauerhaftes Comeback des 57-Jährigen im TV. Und sie wurden nicht enttäuscht. „Ich mache wieder Shows!“, bestätigte Stefan Raab. „Und um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen, nächste Woche geht es schon los.“

Stefan Raab: „Ich werde wieder Shows machen!“

Nach dem anstrengenden Kampf, der übrigens klar nach Punkten an Regina Halmich ging, musste der Entertainer erstmal unter die Dusche. Danach gab Stefan Raab weitere Einzelheiten zu seiner neuen Show bekannt. Und direkt nach den ersten Sätzen war klar: Stefan Raab ist immer noch der Alte.

++ TV-Hammer: Elton macht mit Stefan Raab wieder gemeinsame Sache ++

„Als ich aufgehört habe vor fast zehn Jahren, waren manche gerade einmal fünf Jahre alt. Hier ist fast eine ganze Generation ohne gute Unterhaltung ausgekommen. Deshalb habe ich mich in der Verantwortung gesehen, das zu ändern“, erklärt Raab in alter Manier. Konkret bedeutet das, dass seine neue Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ ab Mittwoch (18. September) um 20.10 Uhr läuft.

+++ RTL: Kurz nach „Wer wird Millionär?“ erreicht Günther Jauch die Nachricht +++

Richtig gelesen, nicht zur Primetimezeit um 20.15 Uhr, sondern fünf Minuten vorher. Der Grund ist recht simpel: Stefan Raab hat am 20.10. Geburtstag. Es gibt noch eine weitere Änderung: Die Sendung wird nicht im Free-TV, sondern bei RTL Plus laufen. Wie es dazu kam, erklärte der 57-Jährige direkt. „Das ist der Gang der Zeit, die Moderne spielt im Fernsehen. Irgendwann ist RTL zu mir gekommen und hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ausschlagen konnte.“ Der Show-Master hat einen Vertrag über fünf Jahre mit RTL unterschrieben.

SO sieht die Show aus

Auch zum Konzept der neuen Show, die nach einer Mischung aus „Schlag den Raab“ und „TV Total“ klingt, werden weitere Details genannt: „Das ist eine Show, die 90 Minuten dauert. Da ist alles drin, was ich kann. Competition, Quiz, das Geschehen der Woche werde ich sezieren, meine Band und viel Musik natürlich. Und es gibt jede Woche eine Million Euro zu gewinnen – aber leider hat einer etwas dagegen, nämlich ich.“ Und auf keinen Fall fehlen darf natürlich auch sein guter Kumpel und Weggefährte Elton. Er wird die ersten drei Duelle moderieren, danach wechselt sich die Moderatoren Woche für Woche ab.

Noch mehr News:

Teilnehmer können sich nun bewerben, Tickets für die Aufzeichnung am Dienstag (17. Spetember) gibt es ebenfalls ab sofort zu kaufen. Ganz nebenbei ließ Raab noch eine weitere Bombe platzen. „Ich fange natürlich nicht mit einer Show in der Woche an. Es wir weitere Shows in der Woche und am Wochenende geben“, so die zweite Hammer-Ankündigung.