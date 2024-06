Stefan Raab: Jetzt steht sie auf seiner Blocklist: „Seitdem nichts mehr gehört“

Es ist das Comeback des Jahres! Stefan Raab (57) tritt wieder in den Ring – und das gegen keine Geringere als die Boxlegende Regina Halmich (47). Doch bevor am 14. September im Düsseldorfer PSD Dome die Fäuste fliegen, sorgt eine mysteriöse Ruhe für Spannung.

Regina Halmich hat ihre Unterschrift zwar unter den Vertrag gesetzt, doch herrscht seitdem Funkstille. „Ich habe die Katze im Sack gekauft“, verriet sie kürzlich in der Talkshow „Riverboat“. „Ich habe den Vertrag unterschrieben, und seitdem habe ich nichts mehr gehört und gesehen. Ich glaube, das wird auch so bleiben bis zum 14. September, da werde ich das erste Mal auf ihn treffen“, so Halmich weiter.

Was plant Stefan Raab?

Nicht zum ersten, nicht zum zweiten, sondern zum dritten Mal stehen sich die beiden Kontrahenten gegenüber. Bereits zweimal, 2001 und 2007, hat Halmich Raab im Ring besiegt, einmal sogar mit einem gebrochenen Nasenbein für den Entertainer. Die bisherigen Kämpfe lockten Millionen vor die Bildschirme – ein Erfolg, der sich zweifellos wiederholen wird. Anfangs glaubte Halmich an einen Scherz. „Die wollen mich jetzt verarschen“, dachte sie, als die Anfrage für den dritten Kampf eintraf.

Doch die Hartnäckigkeit von Raabs Team überzeugte sie schließlich. „Nach drei Wochen habe ich den Vertrag unterzeichnet“, erklärt sie. Ihr Management ist begeistert, die Fans sind gespannt, und die Boxwelt hält den Atem an. Trotz ihrer Bedenken, dass Raab auf ihren angeblichen „Abbau“ spekuliert, lässt sich Halmich nicht beirren. Sie hat hart trainiert, ihren Trainer von ihrer Fitness überzeugt und ist bereit, erneut zu beweisen, dass sie im Ring unschlagbar ist.

„Die wollen eine Regina, die den Stefan am 14. September zerlegt“, lässt sie selbstbewusst verlauten. Mit 13.000 verkauften Plätzen und einer erwarteten Millionen-Zuschauerschaft vor den Fernsehern steht fest: Deutschland wird Zeuge eines außergewöhnlichen Sportereignisses werden. Während Raab sich in Schweigen hüllt, bereitet sich Halmich akribisch vor.

Wird Raab überraschen können oder erlebt er eine erneute Niederlage?