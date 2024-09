Stefan Raab und RTL? Dies hätten Zuschauer wohl vor wenigen Monaten noch für unmöglich gehalten. Doch genau diese Zusammenarbeit zwischen dem TV-Star und dem Sender ist nun Realität. Schon am Samstagabend (14. September) feierte der einstige „TV-Total“-Showmaster im Boxring sein Comeback im deutschen Fernsehen.

Zwar steckte er im Duell gegen Regina Halmich eine Niederlage ein, aber der nächste Paukenschlag lässt nicht lange auf sich warten. Bereits am Mittwoch (18. September) kehrt er mit einem neuen Format auf die ganz große Bühne zurück. Doch die Sendung hat einen Haken!

Stefan Raab: Neue Show sorgt für Fan-Frust

Stefan Raabs Comeback im TV wurde von vielen gefeiert, von vielen kritisiert. Doch bei einigen Fans sorgt nicht nur die Rückkehr ins Fernsehen selbst für Frust, sondern auch der Ort der Ausstrahlung. Zunächst wechselt der auf ProSieben bekannt gewordene Entertainer zu RTL, dann die nächste Klatsche: Seine neue Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ gibt es lediglich im kostenpflichtigen Streamingdienst des Senders zu sehen.

Jetzt spricht RTL auf Anfrage unserer Redaktion Klartext, wieso keine Ausstrahlung im Free-TV geplant ist.

Stefan Raab: RTL wird deutlich

So erklärt ein Sprecher des Senders, dass „RTL+ mit rund 5,6 Millionen zahlenden Abonnenten der führende deutsche Streamingdienst im Markt ist.“ Daher möchte der Sender sein Angebot in der Mediathek regelmäßig ausbauen: „Mit der wöchentlichen Ausstrahlung von Stefan Raabs neuem Format ‚Du gewinnst hier nicht die Million!‘ erweitern wir unser Angebot um eine brandneue Entertainment-Quiz-Competition-Show, die schon jetzt zum ‚Talk of Town‘ geworden ist.“

+++Stefan Raab bestätigt Comeback: „Werde wieder Shows machen!“+++

RTL weiter: „Darüber hinaus sind im Rahmen seines 5-Jahres-Exklusivvertrags aber auch weitere aufsehenerregende Primetime-Shows bei RTL geplant, die von Raab Entertainment entwickelt wurden und für die das Multitalent Ende des Jahres wieder vor die Kamera treten wird.“

Für viele Fans bedeutet das TV-Comeback demnach eins: Abo abschließen oder auf Stefan Raabs neue Show „Du gewinnst hier nicht die Million!“ verzichten.