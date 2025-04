Stefan Raab: Nach „Du gewinnst hier nicht die Million“ erreicht ihn die bittere Erkenntnis

Nach Jahren der TV-Abstinenz meldet sich Stefan Raab mit einer neuen Show auf dem Bildschirm zurück. Für RTL entwickelte er das Konzept der Spielshow „Du gewinnst hier nicht die Million.“ Der Name ist Programm: Wer mitmacht, kommt ordentlich ins Schwitzen. Doch das hatte sich der Sender sicherlich anders vorgestellt.

Raabs TV-Comeback bleibt auch am Mittwochabend (16. April) hinter den Erwartungen zurück. Schon zuletzt zeigten die Quoten nach unten – aber jetzt kommt es noch dicker.

Stefan Raab: Bittere Nachricht für sein Format

Auch ein Promi-Special mit Gästen wie Tom Beck, Thorsten Legat und Mimi Kraus konnte „Du gewinnst hier nicht die Million“ nicht retten, wie das Onlineportal „DWDL“ berichtet. Die zweite Spezial-Ausgabe der Show tat sich sogar noch schwerer als die davor: Nur 290.000 Zuschauer aus der werberelevanten Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) schalteten am Mittwochabend ein. Das entspricht einem mageren Marktanteil von 6,7 Prozent. Weniger waren es bislang nie.

Auch insgesamt lief es nicht rund: Mit 870.000 Gesamtzuschauern schrammte die Show nur knapp am bisherigen Allzeit-Tief vorbei. Das Problem: Stefan Raab kämpfte gegen harte Konkurrenz.

Stefan Raab verliert gegen Joko und Klaas

Die Konkurrenz an diesem Abend war stark: Auf ProSieben traten Joko & Klaas gegen ihren Sender an, das ZDF punktete mit „Aktenzeichen XY“ und bei DAZN liefen die Bayern in der Champions League. Besonders Rudi Cernes True-Crime-Sendung war gefragt. 780.000 junge Zuschauer sorgten für starke 17,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 4,36 Millionen Menschen ein.

ProSieben holte mit „Joko & Klaas gegen ProSieben“ solide 15,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, obwohl die Gesamtreichweite mit 900.000 Zuschauern ähnlich niedrig lag wie bei Raab.

Bleibt abzuwarten, ob die Raab-Show demnächst bei anderer Konkurrenz mehr Quoten-Chancen hat. Kommenden Mittwoch (24. April) geht es aber erst einmal mit einer Spezial-Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ auf RTL weiter.