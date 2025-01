Stefan Mross bekommt Brief von Lorenz Büffel – irre, was er von ihm will

Was haben der König der Partyhits und der Sonntagsliebling der Nation gemeinsam? Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel – doch Stefan Mross und Lorenz Büffel verbindet eine Freundschaft, die nun in einer besonderen Bitte gipfelt. Denn der Ballermann-Star hat eine große Vision und hofft auf die Unterstützung seines berühmten „Immer wieder sonntags“-Kollegen.

Stefan Mross soll es möglich machen

Aber mal von vorn: Lorenz Büffel ist nicht nur der Stimmungsmacher, den man aus Mallorca kennt, sondern auch ein echter Förderer junger Talente. Der frischgebackene Zweifach-Papa hat sich in den letzten Jahren als Entdecker neuer Stars einen Namen gemacht. Und jetzt gibt es einen Newcomer, der dem „Johnny Däpp“-Sänger besonders am Herzen liegt: Oimara, ein aufstrebender Musiker aus Bayern.

Sein Song „Wackelkontakt“ hat Büffel sofort begeistert – so sehr, dass er sich direkt eine kreative Strategie überlegte, um seinem Schützling den großen Durchbruch zu verschaffen.

Stefan Mross, bitte melde dich

Und dafür wandte sich Lorenz Büffel nun an niemand Geringeren als Stefan Mross. Der Schlagerstar, der seit über 20 Jahren mit seiner Show „Immer wieder sonntags“ Millionen von Zuschauern begeistert, ist für Büffel der perfekte Ansprechpartner. Warum? Weil „Immer wieder sonntags“ wie geschaffen dafür ist, jungen Talenten eine Bühne zu bieten.

Also schrieb Büffel einen persönlichen Brief an seinen Freund, in dem er eindringlich dafür plädierte, Oimara eine Chance in der beliebten Sendung zu geben. Auf Schlager.de liest du hier exklusiv die persönlichen Worte an Stefan Mross.

Ob Stefan Mross dem Aufruf seines Kumpels folgt? Das bleibt vorerst offen. Doch die Chancen stehen gut, dass Nachwuchstalent Oimara bald in der ARD zu sehen sein könnte. Eines ist jedenfalls klar: Wenn zwei Schlager-Größen gemeinsame Sache machen, kann das Publikum nur gewinnen! Fortsetzung folgt – vielleicht schon ganz bald bei „Immer wieder sonntags.“