Stefan Mross und Anna-Carina getrennt: Sie haben noch was mitzuteilen! Fans flippen aus – „Vielleicht gibt es ja doch noch eine Chance“

Diese Nachricht zog eine Welle mit sich. „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross und seine Frau Anna-Carina Woitschack haben sich getrennt. Das gaben beide vor wenigen Tagen bekannt. Dann kam raus: Ihre Worte stammten gar nicht von ihnen, sondern lasen sich wie eine Kopie von RTL-Star Nazan Eckes, die ebenfalls einen Monat zuvor ihr Liebesaus von Ehemann Julian Kohl öffentlich machte.

Jetzt melden sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack noch einmal bei ihren Fans. Und sorgen für eine Überraschung!

Stefan Mross und Anna-Carina: Nach Trennung – Diese neuen Worte überraschen

Es waren emotionale Worte, die der ARD-Schlagerstar über die Trennung zu Anna-Carina schrieb. Doch sie waren nicht einzigartig – sondern klangen genauso so wie schon bei Nazan Eckes. Zu dieser vermeintlich peinlichen Aktion äußerte sich das Ex-Paar bislang nicht. Dazu aber noch einmal zur Trennung. „Liebe Freunde, wir möchten uns bei Euch für die zahlreichen Nachrichten, lieben Worte und Wünsche bedanken. Eure Gedanken geben uns Kraft in diesen Tagen“, heißt es bei beiden auf Instagram.

Und weiter: „Musik schafft das, was Liebe manchmal nicht kann. Sie bleibt.“ Ein entscheidender Satz, der vor allem ihren Fans große Hoffnung macht. Denn Stefan und Anna-Carina verkünden: „Am Samstag werden wir gemeinsam in Dinslaken und Essen-Steele auf der Bühne stehen und freuen uns auf Euch! Eure Anna und Stefan.“ Die Liebe geht, die gemeinsame Musik bleibt also. Ihre Fans werden die beiden Sänger trotz Trennung also nicht auf getrennten Wegen sehen. Prompt glauben einige Follower: Da geht bald vielleicht wieder was!

Sie kommentieren:

„Manchmal braucht man etwas Abstand, ihr seid so ein tolles Paar, vielleicht wird es ja wieder“

„Vielleicht gibt es ja doch noch eine Chance“

„Als Freunde auseinander zu gehen ist das allerschönste was man schaffen kann, sich selbst und dem Menschen den man geliebt hat zuliebe“

„Ja liebe Anna, du hast recht.. manchmal schafft eine Liebe es nicht zu halten.. aber erfahrungsmäßig weiß ich, dass auch nach einer langjährigen Beziehung/Ehe Freundschaft entstehen kann.. und das ist manchmal echt mehr wert.. auf jeden Fall werdet ihr zwei den richtigen Weg finden.. da bin ich mir sicher.. fühlt euch gedrückt ihr Lieben“

„Eine Trennung muss ja nicht das Ende des Kontaktes bedeuten. Man kann auch als Freunde gut zusammen durchs Leben gehen“

Am Samstag (19. November) stehen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack also wieder gemeinsam auf der Bühne. Los geht es um 18 Uhr auf dem Neutorplatz auf dem Weihnachtsmarkt in Dinslaken. Danach um 20 Uhr auf dem Kaiser-Otto-Platz in Essen Steele.