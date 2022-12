Sophia Thomalla: Peinlich-Patzer in Vox-Sendung – DAS hätte sie wissen müssen

Ohje, da stand aber jemand ganz schön auf dem Schlauch. In der Vox-Sendung „Die Hitwisser“ stellen vier prominente Rateteams ihr Wissen ins Sachen Musik unter Beweis. Gemeinsam mit Fußball-Legende Lukas Podolski scheitert Sophia Thomalla bei einer Frage kläglich. Das hätte sie eigentlich wissen sollen.

Lang ist es her, dass die Moderatorin mit Rammstein-Sänger Till Lindemann zusammen war. Doch bis heute trägt sie ein ganz besonderes Andenken an ihn unter der Haut. Auf dem linken Unterarm von Sophia Thomalla prangt weiterhin das Gesicht ihres Ex. Von seiner Musik wiederum, hat sie anscheinend nicht so viel mitgenommen.

Sophia Thomalla scheitert ausgerechnet an Rammstein-Song

Die Aufgabe: Sophia Thomalla und Lukas Podolski sollen die Zeilen des Rammstein-Hits „Engel“ korrekt singen. Heimspiel für die Moderatorin. Oder doch nicht? „Ich muss darauf kommen. Das geht gar nicht anders. Sonst habe ich Theater für die nächsten 20 Jahre“, witzelt sie.

Lange grübelt die 33-Jährige verzweifelt über den Wortlaut der Strophen. Für den Fußballer eindeutig nicht sein Bier. Prompt verzieht er sich und lässt seine Rate-Kollegin alleine mit ihren Gedanken. „Ich würde mich nicht blamieren jetzt, komm!“, versucht Lukas Podolski sie zu „motivieren“. Letztendlich vergebens: Sophia Thomalla singt den Text falsch.

Sophia Thomalla schwächelt – Simone Thomalla glänzt

Gleich nebenan bekommen die Mutter der Moderatorin und ihr Rate-Kollege Sven Martinek dieselbe Frage aufgetischt. Auch sie sollen die letzten vier Zeilen des Songs vervollständigen. Nichts leichter als das, dachte sich Simone Thomalla und schmettert das Lied fehlerfrei heraus.

Zugegeben: Sie war auch im Vorteil. Wie Sophia erzählt, war ihre Mutter kurz vor der Aufzeichnung der Sendung noch auf einem Konzert des Ex ihrer Tochter.

