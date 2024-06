Sophia Thomalla lässt Katze aus dem Sack – „Hab ne neue Show“

Sophia Thomalla ist eine Frau, die in der deutschen Medienlandschaft kaum übersehen werden kann. Mit ihrer beeindruckenden Karriere als Schauspielerin, Moderatorin und Model steht sie seit mehreren Jahren im Rampenlicht. Jetzt schlägt der TV-Star neue Wege ein.

Auf Instagram kann Thomalla ihre Freude über eine große Ankündigung nicht länger verbergen und teilt die frohe Botschaft mit ihren Fans.

Sophia Thomalla lässt Bombe platzen!

Sophia Thomalla ist bekannt für ihre starke Persönlichkeit. Ihr unverwechselbarer Stil und ihre offenen Worte sorgen bei der 34-Jährigen regelmäßig für Schlagzeilen. Doch in der Welt der Medien hat sie sich damit einen festen Platz auf der TV-Bühne gesichert, moderiert seit 2020 souverän durch die Kuppelshow „Are You The One.“

Erst vor wenigen Monaten wurde sie aufgrund niedriger Einschaltquoten aus der Dating-Sendung „Date or Drop“ verbannt. Zeit also, neue Würze in ihre Karriere zu bringen. Auf Instagram kündigte sie jetzt eine neue Moderation an. Doch unter dem Post sind die Augen der Fans vielmehr auf ein anderes Detail gerichtet.

Sophia Thomalla: Fans haben nur Augen für sie

Sophia Thomalla scheint die Nase voll zu haben von der Liebe. Die Moderatorin, die vor allem wegen ihrer vierjährigen Beziehung zu „Rammstein“-Frontmann Till Lindemann polarisierte, orientiert sich karrieretechnisch um. „Ich hab ne neue Show und es nicht Dating, sondern Quiz! Wer hätte das gedacht?!“, titelt Thomalla unter ihrem Instagram-Beitrag. Demnächst wird sie die Regie für „Splash! das große Promi-Pool-Quiz“ auf RTL übernehmen.

Sophias Fans haben allerdings nur Augen für die Schönheit des TV-Stars. Auf den Bildern im Netz zeigt sie sich gekonnt elegant, in weißem Blazer, Heels und einer kurzen Shorts. „Solche Beine sind einfach nur eine Frechheit – ich kann gar nicht mehr wegsehen. Eine Frau, wie gemalt. Perfektion pur“, schwärmt eine Followerin. Ein weiterer User schließt sich der Lobrede an: „Intelligenz gepaart mit gutem Aussehen setzt sich eben immer durch.“

Die Quizshow mit Sophia Thomalla wird am 17. und 24. Juli um 20.15 auf RTL ausgestrahlt. „Splash! Das Promi-Pool-Quiz“ basiert auf dem niederländischen Format „The Quiz with the Balls“, das im vergangenen Jahr an den Start ging.