Sophia Thomalla macht gemeinsame Sache mit IHM – „Könnte nicht stolzer sein!“

Was ein ungewohntes, aber trotzdem schönes Bild! Sophia Thomalla steht aktuell mit einem Weltmeister vor der Kamera.

Sophia Thomalla ist nicht nur Moderatorin, sondern auch eine knallharte Geschäftsfrau. Erst neulich kaufte sie sich Anteile an dem Start-Up „Schüttflix“. Das ist eine App für Beschaffung, Transport und Entsorgung von Schüttgütern. Um dafür die Werbetrommel zu rühren, holt sie sich einen weltweit bekannten Fußballer an ihre Seite.

Sophia Thomalla und Lukas Podolski drehen gemeinsames Werbevideo

Als Mitinhaberin des Start-Ups hat sie natürlich auch Mitspracherecht. So kommt es also, dass Sophia Thomalla gemeinsam mit Fußball-Legende Lukas Podolski vor der Kamera steht und gemeinsam Werbung machen. In einem Instagrampost begrüßt die 32-Jährige das neue Teammitglied mit diesen Worten: „Erst haben wir uns gegenseitig gefoppt, jetzt arbeiten wir zusammen! Unser Weltmeister Lukas Podolski wird neuer Markenbotschafter bei Schüttflix und begleitet uns bei der Internationalisierung der Firma, insbesondere in seinem Geburtsland Polen. Welcome to the Schüttflix family!“.

„Ich könnte nicht stolzer sein, bei dem was wir bereits geschafft haben und was wir noch in der Pipeline haben“, schreibt Thomalla weiter.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Ihre Mutter ist die Schauspieler Simone Thomalla und der Schauspieler André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Seit eingier Zeit ist sie mit ihrem Freund und Tennisspieler Alexander Zverevs zusammen

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Sophia Thomalla: Fans sind von dieser Kooperation begeistert

Die Fans der Moderatorin sind zwar überrascht, aber auch begeistert zugleich. Unter dem Instagramvideo schreiben sie:

Zweimal Weltklasse.

Zum Erfolg verdammt!

Er passt super dazu. Weiterhin viel Erfolg.

Mega! Habe ich direkt gedacht: Das passt doch!

Und Sophia Thomalla wäre nicht sie, wenn sie nicht noch einen flotten Spruch auf der Zunge hätte: „Ps: Als Teilhaberin der Firma darf er mich ab sofort Chefin nennen“.

Sophia Thomalla begeistert ihre Fans nicht nur im Fernsehen. Auch auf Instagram postet sie Bilder, die ihre Fans zum Schmelzen bringen. Mehr dazu hier.