Sophia Thomalla lässt die Bombe platzen – „Angst vor einer weiteren Anfrage“

Im Fernsehen ist sie lange keine Unbekannte mehr und macht sich seit Jahren als Moderatorin einen Namen im deutschen Fernsehen: Sophia Thomalla. Vor allem als Amor ist die schlagfertige Blondine nicht mehr aus Formaten wie „Date or Drop“ oder „Are You The One“ wegzudenken. Die 35-Jährige ist allerdings nicht nur gut im Verkuppeln, sondern bewies vor einiger Zeit auch richtig Köpfchen.

Bei „Wer wird Millionär?“ spielte Thomalla vor vier Jahren für den guten Zweck um das ganz große Geld. Anlässlich des Quizshow-Jubiläums lässt sie es sich nicht nehmen, auf Instagram an ihren damaligen Auftritt zu erinnern.

Sophia Thomalla blickt zurück

„Wer wird Millionär?“ feiert Geburtstag! Am Donnerstagabend (17. Oktober) kehrt die beliebte Quizshow auf die Bildschirme zurück, um 25 Jahre Rätseln zu zelebrieren. Auch Sophia Thomalla nahm vor vier Jahren auf dem heiß begehrten Stuhl gegenüber von Günther Jauch Platz. Kein Wunder also, dass sie auf ihrem Instagram-Account zum Jubiläum gratuliert!

„Liebster Herr Jauch, herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren ‚Wer wild Millionär?'“ Aber eines stellt sie sofort klar: Ein erneutes Quiz-Abenteuer käme für den TV-Star nicht infrage!

Sophia Thomalla legt Geständnis ab

Denn Thomalla gesteht: „Ihre Sendung ist die Einzige, bei der ich Angst vor einer weiteren Anfrage habe!“ Damals quizzten Sophia Thomalla, Smudo, Julius Brink und – bereits zum zweiten Mal – Tim Mälzer um die Million für den guten Zweck.

Die Moderatorin erspielte 2020 sogar 125.000 Euro und spendete diese an „Ein Herz für Kinder e.V.“ Vorbereitet hatte sich die Moderatorin übrigens mit ausreichend Übung. Denn per „Wer wird Millionär“-App zockte sie sich fleißig durch die Fragen, wie sie damals verriet.

Neben Kultmoderator Jauch landen zum 25-jährigen Jubiläums-Special diesmal unter anderem Schauspieler Elyas M’Barek auf dem Quizstuhl. Im Team mit „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse und TV-Koch Tim Mälzer spielt er ebenfalls für den guten Zweck.