Sophia Thomalla in einem Hauch von Nichts – Promi-Kollegen rasten aus: „Heißes Gerät!“

Sophia Thomalla ist neben ihren lockeren Sprüchen vor allem für ihre heißen Looks bekannt. In sexy Outfits setzt sie ihre Modelfigur immer wieder gekonnt in Szene.

Für ihren nächsten TV-Auftritt geht es wieder nach Paros. Und dort verzichtet Sophia Thomalla augenscheinlich gleich ganz auf jegliche Art von Stoff.

Sophia Thomalla halbnackt: Sie lässt wenig Raum für Fantasien

Auf diesen Job sind gerade bestimmt so einige Menschen ziemlich neidisch. Bei rund 24 Grad lässt es sich Sophia Thomalla auf Paros richtig gut gehen. Der Grund für ihre Reise nach Griechenland ist die Kuppelshow „Are You the One?“, für die sie seit Januar vor der Kamera steht.

Statt in dunklen Aufnahmeräumen zu sitzen oder an einen Schreibtisch gefesselt zu sein, räkelt sich Sophia Thomalla in einem äußerst knappen Bikini. Zugegeben, so ein Arbeitsalltag hätten wir wohl alle gerne.

In einem Hauch von Nichts posiert die 31-Jährige vor der Handykamera. Ihre Wespentaille und die langen Beine stechen allen sofort ins Auge. Ihre Haare hat sie lässig zur Seite gelegt, ihr Gesicht bedeckt eine schwarze Sonnenbrille. So cool wie wir Sophia Thomalla eben kennen.

----------------------------------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

----------------------------------------

Sophia Thomalla lässt Promis ausflippen – „Du heißes Gerät!“

Dieser Anblick bringt offenbar nicht nur Sophias Fans um den Verstand. Auch einige Promis kommentieren wie wild unter dem heißen Schnappschuss des TV-Stars. „Riverboat“-Moderatorin Kim Fisher scherzt: „Hast du schon wieder meinen Bikini geklaut?“

Johanna Völkel, die Ehfrau von „BossHoss“-Sänger Alec, setzt noch einen drauf: „Ich kommentiere im Auftrag des Deutschen Verbands für Altherrenwitze: 'Da steht nicht nur die Vase!'“ Das sollte genau Sophia Thomallas Humor treffen.

Sophia Thomalla ist für ein weiteres TV-Projekt auf der griechischen Insel Paros zu Gast. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa | Britta Pedersen

Selbst Fitnessmodel Stephanie Davis träumt von Sophias Figur: „Ja ciao, können wir alle unsere Badesachen wieder einpacken und auf einen anderen Strand gehen.“ Und auch aus Moderatorin Lola Weippert platzt es: „Du heißes Gerät!“

----------------------------------------

----------------------------------------

Zu Ostern zeigte sich Sophia Thomalla übrigens als sexy Bunny. Das Foto dazu kannst du dir hier ansehen.

Auch Sat.1-Moderatorin Vanessa Blumhagen erregte kürzlich mit einem heißen Schnappschuss großes Aufsehen. Mehr dazu hier >>>