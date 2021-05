Sophia Thomalla: HIER zeigt sie (fast) alles – „Alter Schwede!“

Es vergeht kein Tag ohne ein freizügiges Bild von Sophia Thomalla. Auf Instagram zeigt die 31-Jährige gerne mal ihren durchtrainierten Körper.

Ganz zum Vergnügen ihrer Fans, denn die können sich über den Anblick von Sophia Thomalla, besonders von dem Ort, an welchem das Model derzeit verweilt, definitiv nicht beschweren.

Sophia Thomalla tiefenentspannt auf Paros – harte Arbeit sieht anders aus

Leich bekleidet, durchtrainiert und einen verführerischen Blick – so kennen und lieben Fans von Sophia Thomalla die 31-Jährige.

Besonders momentan sind die Outfits des TV-Stars knapper denn je. Aktuell lässt es sich Sophia Thomalla bei 24 Grad auf der Insel Paros richtig gut gehen.

----------------------------------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

----------------------------------------

Bei den Dreharbeiten für die Kuppelshow „Are You the One?“ entstehen neben zahlreichen Fernsehaufnahmen auch so einige sexy Bilder der 31-Jährigen, welche ihre Instagram-Follower regelmäßig zum Ausflippen bringen.

„Working hard… on my tan lines”, schreibt Sophia Thomalla unter ihren aktuellen Instagram-Beitrag. Dazu postet sie ein Bild, auf welchem das Model in der prallen Sonne am Pool liegt – und dabei nichts weiter als einen knappen Bikini trägt.

Ein neuer Schnappschuss von Sophia Thomalla verdreht Fans völlig den Kopf. (Archivbild) Foto: picture alliance / Jörg Carstensen/dpa

Sophia Thomalla postet sexy Bild – Fans flippen völlig aus

Zugegeben – bei der tiefen Bräune, die Sophia Thomallas Körper mittlerweile angenommen hat, muss die 31-Jährige tatsächlich schon einige Stunden in der Sonne brutzeln.

Am wenigsten stört das die Instagram-Follower von Sophia Thomalla, denn die freuen sich über jede Menge Pool-Bilder der 31-Jährigen.

----------------------------------------

----------------------------------------

„Alter Schwede. Diese Sophia muss der Grund für die Erderwärmung sein“, äußert ein Fan unter den Instagram-Beitrag.

„Traumfrau“, „du machst mich fertig“, „Damn“, schreiben viele weitere Follower.

Darüber hinaus finden sich etliche Feuer-Emojis unter dem Beitrag des Models wieder.

Erst kürzlich rasteten auch weitere Promi-Kollegen von Sophia Thomalla aufgrund eines heißen Schnappschusses ordentlich aus. >>> Mehr dazu erfährst du hier. (mkx)