Sophia Thomalla: Ehrliches Geständnis – IHN vermisst sie sehnsüchtig

Kürzlich schwärmte Sophia Thomalla noch über den gemeinsamen Urlaub mit ihrem Freund Tennisprofi Andreas Zverev, da findet sie schon wieder warme Worte für einen anderen Mann.

Sophia Thomalla spricht vom Vermissen und dürfte damit vielen ihrer Fans aus dem Herzen sprechen.

Sophia Thomalla lässt TV-Bombe platzen

Auf Instagram teilt sie mit ihren Fans am Freitagnachmittag (14. Oktober) eine unerwartete Neuigkeit, indem sie verrät: „Die Wok-WM kommt zurück und ich freue mich wahnsinnig darauf! Ich unterstütze unseren Elton bei der Moderation und kümmere mich um unsere Prominenten an der Bahn.“

In ihrer Ankündigung wird Sophia Thomalla auch gleich mal emotional und erinnert sich zurück an die letzte Wok WM. Von 2003 bis 2015 ging das TV-Spektakel, an dem federführend Stefan Raab beteiligt war. Und den vermisst die Moderatorin anscheinend sehr.

Sophia Thomalla erinnert sich an TV-Karriere von Stefan Raab

„Damals noch mit Stefan Raab im Wok, den ich übrigens sehnsüchtig vor der Kamera vermisse. Ein Fernsehmacher und Entertainer wie kein anderer. Jetzt fleißig hinter der Kamera“, schreibt sie auf Instagram.

Der Entertainer, Moderator und Erfinder skurriler Sportarten verabschiedete sich von der TV-Bühne. Seitdem ist er regelmäßig hinter, aber nicht mehr vor der Kamera tätig. Dass der Kölner nicht nur Sophia Thomalla fehlt, sondern auch viele Fans ihn gerne mal wieder im TV sehen würden, zeigen die Kommentare unter Thomallas Beitrag.

„Raab fehlt so sehr“, „Das wird ne Gaudi und Raab fehlt tatsächlich sehr“, „Ohne Raab zwar nicht das Gleiche“, sind nur einige Nachrichten.

Wie sich Sophia Thomalla in ihrer Rolle neben Elton schlägt, zeigt sich am 12. November um 20.15 Uhr live bei Prosieben.

