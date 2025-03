Sophia Thomalla knallhart: „Are You The One ist wirklich die unfairste Realityshow aller Zeiten“

Für Fans der Realityshow „Are You The One“ ist jeden Dienstag auf RTLPlus Primetime. Zehn Männer und zehn Frauen versuchen während der Show, ihr „Perfect Match“ durch Dating zu finden – wenn alle zehn richtigen Paare bei der „Matching Night“ zusammen sitzen, gewinnen sie den Jackpot von 200.000 Euro. Sophia Thomalla ist als Moderatorin und Sprüche-Drückerin mit von der Partie.

In den aktuellen Folgen 13 und 14 herrscht großes Drama. Zuschauer der Realityshow kennen die frechen Sprüche von Moderatorin Sophia Thomalla – ebenso wie ihre fiesen Geld-Angebote, mit denen sie versucht, die Teilnehmer der Show zu verführen. Bei den Kandidaten stößt das Manöver in Folge 13 auf blanke Nerven!

Sophia Thomalla verführt Teilnehmer

Zwischen Kennenlern-Gesprächen, Flirts und mehr versuchen die Kandidaten der Show einzuschätzen, wer ihr perfektes Match ist. In Spielen, die unter der Thomallas Fuchtel stehen, haben vier Teilnehmer durch Gewinnen die Chance, auf ein Date zu gehen. Anschließend entscheiden dann die restlichen Kandidaten in der Villa, welches der beiden Couples in die sogenannte „Match Box“ darf – hier erfährt das potenzielle Couple (und die restlichen Kandidaten), ob sie ein „Perfect Match“ sind. Diese Entscheidung ist für das Team wahnsinnig wichtig.

Doch hier kommt Thomalla ins Spiel – und bringt die Teilnehmer und die Zuschauer vor dem Fernseher oft zum Ausrasten. Wie die böse Schlange im Paradies versucht sie in Folge 13 nämlich, das potenzielle Match Tano und Tori mit Geld zu bestechen. Jeweils 20.000 Euro bietet Sophia ihnen an, dafür, dass sie die Aufklärung verkaufen. Bedeutet auch: Die beiden dürfen nie wieder in die „Match Box“ gewählt werden. Es kommt, wie es kommen muss: Tano und Tori krallen sich die 20.000 Euro. Thomalla lacht sich ins Fäustchen – und das Team schaut dumm aus der Wäsche.

+++ Sophia Thomalla teilt neues Body-Foto: „F**t mich gerade so ab!“ +++

Auf Instagram teilt Alexander Zverevs Freundin Sophia Thomalla einen Auszug aus der Folge. „Noch nie zuvor hat jemand seine eigene Matchbox-Entscheidung verkauft“, moderiert die 35-Jährige darin die Matching-Night. Ganz nach dem Motto „Das gab es bei Are You The One noch nie“ schaffte Thomalla mit ihrem besonderen Angebot mal wieder den Ober-Hammer.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Da warten die bösen Anschuldigungen natürlich bereits um die Ecke. „Are You The One ist wirklich die unfairste Realityshow aller Zeiten“, kommentiert Thomalla ironisch unter den Instagram-Clip und schießt damit gegen frustrierte Teilnehmer der Show.

Mehr News:

In den Kommentaren zeigt sich die Meinung der Zuschauer deutlich: Wer würde bei 20.000 Euro Nein sagen? Niemand! Tano und Tori sind nach dem Schlag gegen die Gruppe als Zuschauer-Lieblinge jedenfalls immer noch hoch im Kurs. Und Thomalla? Die freut sich über ein bisschen mehr Drama in der Show.