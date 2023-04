Sophia Thomalla zeigt sich super sexy, doch Fans achten nur DARAUF

Früher machte sie noch mit ihrer Beziehung zu „Rammstein“-Sänger Til Lindemann Schlagzeilen – heute schwebt Sophia Thomalla mit Tennisprofi Alexander Zverev auf Wolke sieben. Als seine Freundin unterstützt die 33-Jährige den Sportler bedingungslos, stellt ihre eigene Karriere dabei allerdings keineswegs hinten an.

Ausschnitte von ihrem Berufsalltag zeigt sie auch schon mal auf Instagram. Hier veröffentlichte Sophia Thomalla jetzt auch ein neues Foto von sich und sorgt damit für jede Menge Gesprächsstoff und das nicht nur aufgrund ihres atemberaubenden Outfits.

Sophia Thomalla sorgt für Gesprächsstoff

Sophia Thomalla weiß Dinge zu bewerben. Über Instagram macht sie nicht nur für ihre eigene Spirituose, sondern auch für das Start-Up, bei dem sie als Investorin eingestiegen ist, regelmäßig Werbung – und das mit Erfolg. Vermutlich auch deswegen, weil sie sich vorzugsweise in knapper Klamotte präsentiert und damit bei ihren Fans punkten kann.

Aber nicht nur auf Social-Media ist Thomalla erfolgreich, sondern auch im TV. 2022 moderierte sie das Wiedersehen von „Die Bachelorette“, seit 2021 moderiert sie das RTL-Format „Are you the one“ in der Mediathek des Senders. Kein Wunder also, dass ihre Fans jetzt frohlocken, als sie sich mit den Worten „All inclusive. Work and travel“, auf Instagram meldet.

Sophia Thomallas Fans haben Verdacht

Dass sie im hautengen blauen Kleid mit hohen Schuhen vor einer Palmen-Kulisse sitzt und damit ganz viel Haut zeigt, wird hier schon fast zur Nebensache. Denn ihre Fans achten nur auf die Bildbeschreibung. Sie sind sicher, ihre Worte können nur eins bedeuten, und zwar, dass Sophia Thomalla wieder für ein Format dreht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Was wird gedreht?“, fragt ein Fan in den Kommentaren unter dem Bild. Ein anderer antwortet „Ich hoffe, es ist für ‚Are you the one‘.“ In einer anderen Nachricht ist sich die Verfasserin sicher, Sophia Thomalla ist zurück für das Kuppelformat und schreibt: „Es geht wieder los. Hoffnungslose Singles auf der Suche nach ihrem ‚Perfect Match‘.“

Mehr News:

Auf die Auflösung, um welches Format es sich hier wirklich handelt, müssen sich die Fans vermutlich noch etwas in Geduld üben. Mehr als ihr sexy Foto und die kryptische Nachricht dazu gibt es von Thomalla vorerst nicht.