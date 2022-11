Sophia Thomalla posiert sexy am Strand – „Du bist der Knaller“

Als Moderatorin hat sich Sophia Thomalla in der deutschen TV-Landschaft längst einen Namen gemacht. So ist die 33-jährige Gastgeberin der RTL-Show „Are you the one?“. Am Samstagabend (12. November) unterstütze sie bei der „Wok-WM“ auf ProSieben Elton mit der Moderation. Doch Sophia Thomalla ist auch außerhalb des TV eine gefragte Frau: Mit rund 1,3 Millionen Followern ist das Model auf Instagram vertreten. Dort verzückt sie ihre Fans regelmäßig mit sexy Schnappschüssen.

So sorgt sie auch mit ihrem neusten Foto für Begeisterung bei ihrer Anhängerschaft: Das Bild zeigt Sophia Thomalla zusammen mit Freund Alex Zverev am Strand beim Sonnenuntergang. Die beiden küssen sich innig. Lediglich die Silhouetten der beiden sind zu erkennen.

Sophia Thomalla: Fans sind von dem Anblick begeistert

„Alle Achtung. Das ist ein Matchball“ und „Schönes Foto. Bin etwas neidisch, würde da jetzt auch gerne spazieren gehen, es sei euch gegönnt“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Doch viele Fans machen sich bei dem Anblick vor allem Sorgen um Reality-TV-Star Calvin Kleinen. Der 30-Jährige lernte Thomalla im Rahmen der Dreharbeiten zu „Are you the one? – Realitystars in Love“ kennen – und verguckte sich prompt in die Tochter von Simone Thomalla.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sophia Thomalla: Ihre Follower machen sich Sorgen um IHN

Er widmet ihr sogar einen eigenen Song. In „Sophia“ besingt er die Brünette mit Passagen wie „Sophia Thomalla macht mich balla balla. Du bist der Knaller.“ Ein klares Statement, welches auch ein Fan in seinem Kommentar unter dem Kuss-Foto aufgriff. „Wohl eine direkte Reaktion auf den neuen Calvin-Song“, vermutet ein anderer Follower. „Das wird Calvin K. aber nicht gefallen“, schreibt ein weiterer User.

Weitere Nachrichten:

Ob das Bild Calvin Kleinen gefällt oder nicht, dürfte die Moderatorin aber nicht allzu sehr interessieren. Immerhin hat sie ihr Glück mit Tennis-Profi Alex Zverev längst gefunden.