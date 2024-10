Sophia Thiel: Mit Ansage frisch verliebt! – „Habe ich noch nie gehabt“

Sophia Thiel hat sich in den letzten Jahren zu einer der bekanntesten Fitness-Influencerinnen in Deutschland entwickelt. Doch obwohl sie für viele ein Vorbild in Sachen Sport und Gesundheit ist, spricht die gebürtige Rosenheimerin auch offen darüber, wie schwer ihr der Kampf mit ihrem eigenen Körper fällt. Psychische Herausforderungen führten in der Vergangenheit immer wieder zu ungesunden Essgewohnheiten.

Nun meldet sich die 29-Jährige jedoch mit einer überraschenden Veränderung zurück – und die hat nichts mit ihrem Körper, sondern mit ihrem Look zu tun: Sophia trägt jetzt Kupfer! Mit neuer Haarfarbe und dem daraus gewonnen Selbstvertrauen scheint es auch bei den Männern ordentlich rundzulaufen!

Sophia Thiel kann es nicht mehr für sich behalten

Sophia Thiel macht in ihrem Leben Vieles öffentlich, mentale und gesundheitliche Probleme teilt die Sportlerin seit ihrer großen Social-Media-Pause immer öfter. Und doch gibt es einen Bereich, den sie ihren Fans jahrelang verschwieg: Ihr Beziehungsleben. Umso überraschender kommt daher dieses Geständnis: Sophia ist frisch verliebt!

In ihrem Podcast „4 Brüste für ein Halleluja“ ließ sie nun erste Details durchsickern. Als sie mit ihrer Freundin und Sex-Expertin Paula Lambert über Beziehungen spricht, lässt sie die Bombe platzen: „Freunde sagen sehr viel über einen selbst aus. Es ist genauso, wenn du jemanden kennenlernst – ich habe zum Beispiel gerade momentan jemanden kennengelernt, und ich bin sehr, sehr gespannt.“

Sophia Thiel packt aus – „So krass“

Zwischen dem neuen Mann an ihrer Seite stimmt sichtlich die Chemie, der Sportprofi kommt aus dem „Rumgelache“ gar nicht mehr heraus. „Sowas habe ich so noch nicht gehabt, und es ist so krass“, gesteht Sophia.

In einer Instagram-Story teilte Thiel auch ein Foto, dass sie mit einem Unbekannten Händchen haltend zeigt. Von dem sieht man aber lediglich die Schulter. Ganz bewusst hält sie die Identität ihres neuen Partners noch geheim: „Wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann behalte ich es am liebsten erst mal für mich. Weil ich das irgendwie beschützen möchte.“

Nach all den Höhen und Tiefen, die Sophia Thiel in den letzten Jahren durchlief, ist es umso schöner zu hören, dass sie ihr Glück in der Liebe gefunden hat. Und wer weiß? Vielleicht erhaschen Fans ja schon bald einen Einblick, um wen genau es sich bei dem Unbekannten handelt!