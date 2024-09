„Let’s Dance“-Star Sophia Thiel komplett verändert – ihre Fans sind außer sich

Als Fitness-Bloggerin machte sie sich einen Namen, nach ihrer Teilnahme an der RTL-Show „Let’s Dance“ in diesem Jahr kannte sie plötzlich ganz Deutschland. Sophia Thiel ist eine waschechte Influencerin und teilt ihren Alltag mit ihrer Community. In ihrem Podcast „Vier Brüste für ein Halleluja“, den sie gemeinsam mit Paula Lambert aufnimmt, plaudert sie außerdem wöchentlich aus dem Nähkästchen.

Bekannt ist Sophia Thiel unter anderem für ihre sportlichen Fitness-Videos und ihre blonde Haarpracht. Doch mit einem neuen Instagram-Beitrag versetzt sie ihre Fans nun in eine Art Schockstarre.

Sophia Thiel ist kaum wiederzuerkennen

Dem Instagram-Account von Sophia Thiel folgen stolze 1,4 Millionen Menschen. Auf ihrem Profil teilt der „Let’s Dance“-Star Einblicke in seinen Alltag, Werbeanzeigen und Schnappschüsse aus dem Fitnessstudio. Doch in ihrem neusten Video zeigt die Influencerin eine Typveränderung, der sie sich unterzogen hat.

In ihrem Podcast berichtete Sophia Thiel ihrer Kollegin Paula Lambert bereits vor einiger Zeit davon, dass sie sich mit ihrer blonden Mähne nicht mehr identifizieren kann. Mutig genug für das Ausprobieren einer neuen Haarfarbe war sie in der Vergangenheit jedoch nicht gewesen.

Umso überraschender wird der Anblick von einer völlig veränderten Sophia Thiel jetzt wohl für ihre Fans gewesen sein. In dem Instagram-Video ist die Influencerin noch ein letztes Mal mit blonden Haaren zu sehen, bevor sie im Friseursalon eine neue Haarfarbe aufgetragen bekommt.

Das Ergebnis am Ende der Prozedur kann sich sehen lassen. Sophias Haare erstrahlen nun in einem leuchtenden Kupferton. Der RTL-Star ist mit dieser neuen und mutigen Haarfarbe kaum wiederzuerkennen!

Zuspruch vonseiten der Fans

Die Fans von Sophia Thiel hätten mit solch einer großen Veränderung wohl kaum gerechnet. Doch unter dem Video der Influencerin finden sich reihenweise positive Kommentare wieder. Die Community der Fitness-Bloggerin schreibt:

„Heavy! Ich finde es einfach mega. Hauptsache ist aber, dass es dir gefällt.“

„Du siehst jetzt richtig frech aus und nicht mehr so schüchtern und brav. Mega geil. Steht dir gut!“

„Das steht dir so, so gut! Du siehst wirklich unglaublich gut aus.“

„Das steht dir so unfassbar gut, als hättest du nie eine andere Haarfarbe gehabt!“

„Wow, sieht das geil aus! Jetzt hätte ich da auch Lust drauf. Steht dir so unfassbar gut! Aber ich glaube, dir steht sowieso alles.“

Mit so viel Begeisterung von Seiten der Fans hätte Sophia Thiel sicherlich nicht gerechnet.

Ob Sophia Thiel den Kupferton langfristig beibehält, bleibt abzuwarten. Mit ihrer Typveränderung scheint die Influencerin auf jeden Fall mehr als zufrieden zu sein.