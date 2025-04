Sophia Thiel im Liebesglück – „Über Tinder kennengelernt“

Wenn es um Sport, Disziplin und mentale Stärke geht, gehört Sophia Thiel für viele seit Jahren zur Top-Liga deutscher Fitness-Influencerinnen. Sie ist nicht nur ein Vorbild für Millionen, sondern auch eine, die offen über ihre eigenen Herausforderungen spricht. Egal ob Bodyimage, Essstörungen oder der ganz normale Druck des Lebens in der Öffentlichkeit.

Umso überraschender sind jetzt ihre neuesten News. Denn diesmal geht es nicht um ihren Körper, sondern ums Herz! Und zwar mit einem Detail, das kaum jemand kommen sah: Sophia Thiel ist frisch verliebt. Und das in einen Mann, der so gar nichts mit der Promi-Welt zu tun hat!

Sophia Thiel macht neue Liebe öffentlich

Sophia Thiel macht in ihrem Leben vieles öffentlich. Und doch gibt es einen Bereich, den sie ihren Fans jahrelang verschwieg: ihr Beziehungsleben. Umso überraschender kommt daher dieses Geständnis: Sophia hat einen neuen Partner an ihrer Seite.

In einem Interview mit der „Bild“ plaudert die 30-Jährige aus: „Wir haben uns tatsächlich über Tinder kennengelernt. Ich habe dort jemanden gesucht, dem ich auch so auf der Straße hätte begegnen können.“ Also kein Promi-Playboy, sondern ein ganz normaler Typ mit stabilem Job und einer großen Portion Bodenständigkeit. Wer genau der neue Mann an ihrer Seite ist, bleibt aber geheim. Nur so viel ist klar: Sophias neuer Mann ist Polizist!

Sophia Thiel: Familie fällt klares Urteil

Kein Wunder also, dass Sophia Thiel ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraushält. Als Polizist ist ihr neuer Partner schließlich täglich im Einsatz, da wäre Bekanntheit eher hinderlich. Trotzdem scheint es ernst zu sein: Die beiden sind bereits nach nur fünf Monaten zusammengezogen!

Und auch Sophias Eltern und Freunde haben den neuen Partner der Fitness-Influencerin schon kennengelernt. Ihr Fazit: Sie sind „mehr als angetan.“

Erste Hinweise auf ihr Liebesglück gab Sophia Thiel übrigens schon im Oktober. Im Podcast „4 Brüste für ein Halleluja“ sprach sie vielsagend über einen neuen Mann in ihrem Leben: „Ich bin sehr, sehr gespannt.“